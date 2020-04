Moreno pide que comarcas o municipios andaluces inicien el desconfinamiento

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha trasladado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la comunidad está "en mejores condiciones" que otros territorios para encabezar el desconfinamiento progresivo de forma territorial, en determinadas comarcas o municipios.

He planteado a Sánchez que hay zonas de #Andalucía que pueden estar entre los primeros territorios en los que se decrete el fin progresivo del confinamiento. Nos hemos anticipado al virus, por lo que podemos reactivar antes la actividad económica con garantías para la salud. pic.twitter.com/w5McqVSNRh — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 19, 2020

Moreno, que ha participado en la conferencia de presidentes de forma telemática, ha dicho que el desconfinamiento por zonas se haría siempre a partir del final del estado de alarma, en principio el 10 de mayo, y de manera "gradual" y con todas las garantías de seguridad y de distanciamiento social que se han establecido.

Ha aludido a la "baja incidencia" del virus en Andalucía, a la "capacidad" de los hospitales para garantizar la respuesta sanitaria, a la "responsabilidad" que han demostrado los andaluces y a que el sistema sanitario está preparado ante posibles rebrotes.

Moreno ha defendido que "tendría sentido" que ciertas zonas de Huelva y Almería se pudieran desconfinar antes que otras.

Ha argumentado que la incidencia en Andalucía es de 34 casos por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 138 casos; que el total de contagiados supone el 5,7 % del total; y que hay un 60 % menos de ingresados en hospitales que en el pico de marzo.

RESCATE DEL SECTOR TURÍSTICO

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también ha reclamado al jefe del Ejecutivo español la necesidad de que se ponga en marcha de manera urgente un Plan nacional de rescate de la industria turística. Ha indicado que, sin duda, uno de los sectores económicos que más está sufriendo las consecuencias de esta situación es el turismo, con el que hay que tener mayor sensibilidad y facilitarle más información.

El presidente ha manifestado que si el Ministerio de Trabajo tiene un plan para recuperar la actividad en dos fases, una en verano para determinados sectores productivos, y la otra a finales del presente año, donde se meten espectáculos y el turismo, "no podemos no conocer esa plan": "No se puede hacer una anuncio de ese calado desde el ministerio y que no se sepa nada más", sobre todo, por las consecuencias sobre el sector del turismo, que representa el 13 por ciento del PIB de Andalucía. Ha insistido en que le "inquieta" mucho el anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando en Andalucía hay provincias cuyo PIB está en un 30 por ciento vinculado al turismo.

Juan Manuel Moreno ha manifestado que ha pedido aclaraciones al presidente sobre dicho plan y que confía en que a lo largo de esta semana haya información.

Moreno ha expuesto que el impacto del coronavirus en la actividad del sector turístico puede suponer unas pérdidas estimadas en torno a 15.000 millones en el peor de los escenarios y que se pierdan 140.000 empleos, una situación que no es asumible si no hay ayudas del Gobierno central y de las autoridades europeas.

Ha señalado que para Andalucía, una potencia turística, sería una calamidad que no podamos progresivamente, con las garantías sanitarias, ir arrancando la actividad en el sector turístico y servicios. "Si por razones científicas y sanitarias no se pudiera este verano, hay que tener un plan de choque, de ayuda y auxilio a ese sector para que no perdamos decenas de miles de puestos de trabajo y suponga una hecatombe en términos económicos para Andalucía", según ha dicho Moreno.

Asimismo, ha indicado que, de momento, dentro de las posibilidades de la Junta, en Andalucía se va a poner en marcha un plan de choque para movilizar hasta 230 millones de euros en ayudas para intentar ofrecer un salvavidas a las empresas que ven como perdida alta que iba a ser, según las previsiones, de récord en Andalucía.

Preguntado sobre si cree que este verano se podrá veranear en la costa andaluza, ha indicado que va a depender de la decisión del Gobierno central y, de momento, no se sabe nada. Ha apuntado que teniendo en cuenta el anuncio de la ministra de Trabajo trasladando la actividad turística a finales de año, hace "presuponer que en este verano no habría actividad turística y, por lo tanto, las playas, probablemente no estarían abiertas".

Sería deseable rendir entre todos un homenaje público en memoria de las personas fallecidas por #COVID19 y para apoyar a sus familias. Es mi intención abordar su planificación en #Andalucía con todas las instituciones de manera inminente. pic.twitter.com/04tDq3sDg2 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 19, 2020

Ha insistido en que es un asunto aún abierto y que es necesaria mucha información y abordarlo con mucha seriedad y rigor, y ha añadido que si se abrieran las playas, "que nadie piense que va a ser como era antes", ya que va a tener que seguir todo regido por el distanciamiento social, tanto en los aforos de playas como en las instalaciones que suele haber en ellas, como chiringuitos y restaurantes.