"El centralismo no es inteligente", la receta de Puig para la desescalada

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apostado por alcanzar "un acuerdo de país" para afrontar la crisis generada por el coronavirus, "sin ningún tipo de vasallaje", pero también huyendo de partidismos, y en el que se contemple la suficiencia financiera de las comunidades autónomas.

Tras reunirse por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de presidentes autonómicos, Puig ha realizado una "valoración positiva" del anuncio del Gobierno central de una inyección "extra de liquidez" de 14.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas. No obstante, 5.500 millones de esta cantidad provienen del adelanto de la liquidación del año 2018 y más de 8.000 millones corresponderían a la financiación prevista para 2020.

Puig ha explicado que este lunes mantendrá una reunión con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, para "concretar todas estas nuevas aportaciones" y trazar el "itinerario" para "conseguir la liquidez básica para dar a las empresas valencianas y trabajadores". Aunque ha señalado que prefiere dar la información "con rigor" tras este encuentro con el conseller, ha avanzado que su "horizonte" está en recibir los 2.200 millones de euros que reclamaba la Generalitat.

Aunque ha reconocido que "puede sonar que no es el momento", ha defendido que "si hay acuerdos de estado ha de configurarse la suficiencia financiera de las comunidades autónomas", desde "la igualdad entre personas" y la "singularidad de los territorios".

Puig ha criticado que "no tiene lógica decir que hay que quitar los impuestos y por otra parte exigir recursos". Ha pedido "tratar" esta cuestión "con mucho rigor" y "no menospreciar la capacidad analítica de los demás". Defiende que hay que "marcar unas reglas de juego en las que haya igualdad entre todos los españoles", porque no afecta igual esta "crisis brutal" a "los que tienen más capacidad económica" que a otros. "Aquí llueve sobre mojado", ha lamentado.

Ximo Puig ha defendido que la "factura" de la crisis del coronavirus "no debe caer sobre la ciudadanía y los que tienen más problemas", que no puede haber una "fractura social" y se "deben hacer las cosas bien". Por ello, ha defendido la "progresividad fiscal" y la alianza publico-privada para que los gastos de los próximos meses "no sean irreversibles en los próximos años".

Por otro lado, Puig ha reclamado que la financiación europea debe llegar "a todas las empresas" que necesitan liquidez para "no morir". Considera que se ha dado un "movimiento positivo" en Europa y reclama así que los recursos "lleguen a todas las comunidades autónomas". También ha expresado que la Generalitat tiene "vocación de interlocución" entre empresas y entidades financieras para que las mercantiles accedan a recursos.

Puig agradece la "unidad" y "respeto" de la sociedad y los partidos en el homenaje a los fallecidos

El president de la Generalitat ha agradecido el "respeto" mostrado por el "conjunto de la sociedad valenciana que ha participado" en los tres minutos de silencio por las víctimas mortales del coronavirus, un respeto "reflejado también por la actitud de todas las fuerzas políticas", a las que ha agradecido la "unidad" en este homenaje.

Puig ha dedicado el principio de su intervención a recordar a las personas fallecidas con coronavirus y a sus familias. Este domingo, declarado día de luto en la Comunitat Valenciana, se han guardado tres minutos de silencio desde los balcones y han ondeado las banderas a media asta para recordar a las víctimas mortales, un homenaje en el que han participado los miembros del gobierno valenciano y al que se han sumado representantes de los grupos parlamentarios en Les Corts.

Ha asegurado que las víctimas de la pandemia están "muy presentes" y que una vez superada la crisis sanitaria se pondrán en marcha "todas las medidas necesarias por parte de la Generalitat y Corts" para decretar un duelo en recuerdo a las víctimas, apoyo a las familias y un "agradecimiento a todas las personas que están trabajando y dando lo mejor de su vida para que esta pandemia la podamos superar".

Estos homenajes se harán "desde la unidad" y "desde un sentimiento común del pueblo valenciano que se tiene respeto a sí mismo", ha concluido el presidente de la Generalitat.