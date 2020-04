La Generalitat pagarà 43.000 euros a la sanitat privada per cada pacient amb Covid-19 que ingressi en una UCI

La Generalitat pagarà a la sanitat privada i a la concertada més de 43.000 euros per cada pacient amb coronavirus que ingressi en una UCI, malgrat que la segons ha pogut saber Ser Catalunya, la patronal catalana estima el cost del tractament en uns 1.000 euros diaris. El govern abonarà aquesta xifra per cada malalt encara que la seva estància a Cures Intensives sigui breu. Al final de la pandèmia es realitzarà una auditoria per regularitzar possibles desajustos tot i que només s’obligarà als hospitals privats a tornar diners si han obtingut un benefici excessiu.

Catalunya és la primera comunitat autònoma en decidir compensar la intervenció de la sanitat privada i no ho farà assumint els costos concrets dels tractaments realitzats sinó pagant quantitats fixes per a cada pacient. Abonarà 43.000€ per cada malalt que passi per una UCI, independentment del temps que hi romangui. Segons el director general de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut, Lluís Monset, el tractament “són poc més de 1.000€ al dia, que sembla un preu molt alt, però efectivament té aquests costos i per tant ens sembla adequat”. La xifra implica que els privats i concertats rebran 1.000.000€ per cada 23 pacients greus que tractin.

Per als menys greus, seran recompensats amb 2.500€ per a hospitalitzacions inferiors als 3 dies, i el doble, 5.000€ a partir dels 4 dies. La Generalitat també pagarà 93€ per cada test PCR que realitzi la sanitat privada .

Els dubtes sobre aquest mètode de compensació han portat a la Generalitat i a la patronal a comprometre’s a realitzar una auditoria que intenti determinar si s’ha pagat més o menys del compte per tal de regularitzar la situació. Si la factura final és més elevada, la Generalitat n’abonarà la diferència, i si la privada acaba obtenint beneficis, haurà de tornar-los si són “superiors al raonable”, tal i com estableix literalment el decret aprovat fa una setmana pel govern.

Ambdues parts asseguren que els preus pactats són equilibrats en relació al tractament mitjà d’un pacient de coronavirus. Salut afirma que l'estància mitjana a la UCI és de 21 dies, i fonts del departament asseguren que s'ha tingut en compte que la necessitat d'aïllament "multiplica les despeses".

El decret s'haurà de validar properament al Parlament. Mentrestant, s'estan preparant les negociacions per regular les compensacions al conjunt de l'Estat a través del Ministeri de Sanitat segons han informat a SER Catalunya fonts de la patronal Alianza de la Sanidad Privada Española.

“El que ens paga la Generalitat està absolutament justificat”

La patronal catalana defensa que les tarifes pactades amb el govern català són les adequades pels costos que té tractar els pacients amb coronavirus. En una entrevista a l’Aquí Cuní, el director general de l’ACES, Lluís Monset, ha dit que “estem encantats perquè és una manera de retribuir adequadament la feina, està absolutament justificat”.

Monset ha explicat que el que es paga amb 43.400 euros és l’estada sencera a l’hospital per cada contagiat que passa per la UCI, la qual ha xifrat en uns 38 dies entre l’atenció en cures intensives i en planta. “Aquesta malaltia ens ha demostrat que són pacients més difícils i més cars. Té més cost de material i de personal i s’ha de retribuir adequadament”, ha afegit, admetent alhora que “era molt difícil avançar el cost exacte d’una situació en la que no ens havíem trobat mai”.

Monset també ha posat en valor l’auditoria que es durà a terme: “dóna garanties de transparència i de què es pagarà adequadament”. A més, ha celebrat la iniciativa del departament de Salut perquè es volia “donar la certesa de que hi hauria un finançament suficient perquè si enmig de la malaltia els hospitals haguessin tingut un problema de tresoreria la situació hagués estat fatal”.