Sumando esperanza

Aunque las buenas noticias no acaban de desterrar el recelo por nuevos repuntes de la pandemia de coronavirus, la evolución positiva de su impacto en la comarca permiten consolidar la decisión del hospital Santos Reyes de recuperar esta semana cierta actividad quirúrgica, que salvo para aquellos casos urgentes, se encuentra paralizada desde hace casi mes y medio. En principio la buena noticia es que ya van cuatro días consecutivos sin que se registre ningún fallecido en el hospital Santos Reyes, pero sí hay que reseñar un pequeño incremento en los ingresos: aunque solo ha sido en una persona, es la primera vez en quince días que aumenta ligeramente el número de ingresados confirmados, que llevaba descendiendo desde el día 6 de marzo. Esta mañana el hospital contaba con 13 personas ingresadas que han dado positivo por coronavirus, además de tener otro paciente más pendiente del resultado de la prueba. No ha habido nuevas altas en la jornada de este domingo.

Con esta situación la dirección del hospital ha confirmado la decisión de volver con prudencia a la actividad no urgente en el hospital, que ya ha programado cirugías para el próximo miércoles, como ya se anunció, comenzando por aquellas consideradas no demorables. Lo que se mantienen son las estrictas medidas de seguridad y prevención de contagios. El hospital seguirá divido en dos zonas, dedicando la primera planta a los pacientes con coronavirus y la segunda y la tercera planta a la atención a pacientes no infectados por este virus. En estas dos plantas dedicadas a enfermos covid estarán prohibidas las visitas como mínimo durante las dos próximas semanas, aunque se mantiene la medida de humanización que permite a un familiar o allegado de un enfermo que esté en situación terminal acompañarle en su despedida. También seguirá ofreciéndose a los pacientes con coronavirus y sus familias que estén conectados por móvil o videollamada.

En cuanto al refuerzo de la seguridad y de la protección a los sanitarios el hospital acaban de llegar las pruebas AC diferenciadas, que determinan no solo si una persona ha estado en contacto con la enfermedad, sino si aun está activa la infección o si ya está inmunizada. Se empleará con el personal, al que se van a realizar test de manera sistemática.

Los profesionales del hospital van a colaborar también con la labor que llevan a cabo los sanitarios de Atención Primaria en el seguimiento de los pacientes sintomáticos aislados en sus domicilios empleando algunos de los medios tecnológicos que acaban de recibir durante las últimas semanas, como el aparato digital de RayosX. De esta manera añadiendo esta prueba a los análisis y a la valoración facultativa se espera que la atención a estos pacientes influya en la mejora de su evolución.

Precisamente en las cifras de Atención Primaria apenas hay cambios en las últimas horas, aunque hay que tener en cuenta la bajada de la actividad administrativa durante el fin de semana que afecta también al registro de los datos. Por este motivo para valorar mejor la extensión de los contagios es aconsejable esperar hasta mañana martes para tener una visión más aproximada de la evolución del contagio entre la población.

De momento, según los últimos datos que se han hecho públicos en la comarca hay 1092 personas contagiadas, bien con confirmación de la prueba o diagnosticados por sus síntomas. En la zona de salud Aranda Rural, hay 212 personas afectadas desde el comienzo de la pandemia, y 43 en la zona de Roa. En Huerta de Rey suman un contagio desde ayer y ya son tres personas afectadas. Y Aranda tiene detectados 834 casos, 396 en la zona norte y 438 en el sur.