Ponferrada dobla la media de salidas del área de residencia a pesar del coronavirus

Según los datos del estudio, más del 17 por ciento de los vecinos, especialmente de dos áreas de Ponferrada, viajan a otros puntos fuera de lo que se considera su área de residencia mientras en el conjunto del país lo hace un 8,5 por ciento.

Son algunas de las conclusiones del primer análisis de movilidad de la población española durante el confinamiento, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con la tecnología de la empresa de sistema de información geográfica Esri. Los datos que se presentan provienen del análisis de la posición de más del 80 por ciento de los teléfonos móviles en todo el país en un colaboración con las operadoras Orange, Telefónica y Vodafone.

Ese porcentaje tan elevado en Ponferrada corresponde al 13 de abril, el día de regreso tras 'el gran parón' de industria y otros servicios y los festivos de Semana Santa. Principalmente, se detectan en las áreas del medio rural y municipios como Molinaseca y sus localidades hacia Ponferrada y desde la capital del Bierzo hacia zonas industriales en Camponaraya o Cabañas Raras. El estudio no delimita la actividad que se está realizando, es decir, no determina si los usuarios de los teléfonos están trabajando o en su casa y tampoco se detectan los movimientos de menos de 2 horas fuera del área de residencia por lo que no establece el tipo de actividad que están realizando.

En conjunto, más del 90 por ciento de los españoles no se ha desplazado de su área residencial desde el inicio del confinamiento el pasado 15 de marzo, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma para contener la propagación de la pandemia de coronavirus entre la población.

En Castilla y León, sin embargo, ese porcentaje cae hasta el 82,5 por ciento el día 13 de abril, el primero en el que se reabrieron las actividades no esenciales, pese a continuar el confinamiento.

Junto a Ponferrada, destaca también con un 15% de movilidad el municipio de Vega de Espinareda y alrededores con desplazamientos hacia Fabero y Páramo del Sil. Por el contrario, Villablino presenta el porcentaje más bajo de movilidad del Bierzo y Laciana con apenas un 2'97 por ciento.

Los datos, que confirman una fuerte reducción de la movilidad de la población en toda España, serán actualizados diariamente durante el estado de alarma y durante todo el periodo de desescalada de las medidas para control de la pandemia de la Covid-19.

Asimismo, mediante la colaboración con Esri, el INE ha desarrollado mapas con otra información sociodemográfica de interés, como uno sobre la concentración por municipios de la población mayor de 60 años o en edad escolar.

Esto permitirá a los responsables tomar decisiones y obtener información más acertada a la hora de aplicar políticas de ayudas, así como desplegar recursos sobre el terreno, ya que divide la información por grupos de análisis en función de la composición familiar, el acceso a las nuevas tecnologías en los hogares o la actividad laboral, entre otros factores.