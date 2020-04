Tants caps tants barrets

La solució a la temporada de Segona B no deixarà ningú completament content. Segons els comunicats emesos pels dos equips gironins de la categoria, hi ha coincidència en el marc general però apareixen diferències quan es baixa al detall.

Tan Llagostera com Olot coincideixen que la decisió, sigui quina sigui, només serà justa al 100% si es pot acabar la temporada. “Qualsevol altra decisió –diu el comunicat dels garrotxins- provocarà, per desgràcia, que cada club defensi una solució que s’ajusti als seus interessos esportius i econòmics”.

També estan d’acord que, donades les circumstàncies, això no seria possible sense posar en risc la salut dels professionals del futbol i dels aficionats. Un altre nexe d’unió és que consideren just que, sense poder acabar de disputar tots els partits, no ha de perdre la categoria ningú.

Finalment, s'alineen amb la decisió que prenguin els organismes federatius (“acceptarem i recolzarem” –diu l’Olot- i “expressem el nostre màxim suport” –fa constar el Llagostera) perquè tots dos són conscients que, sigui quina sigui, serà difícil de prendre.

Play off

A partir d’aquí els criteris es separen. El Llagostera entén que “el millor que es pot fer amb aquesta campanya és donar-la per nul·la” perquè “en cap cas és just que cap equip pugi o baixi de categoria sense haver jugat tots els partits, contra els millors i els pitjors, tant a fora com a casa”. “Ho diem des de la neutralitat i l’interès comú, ja que, per la nostra posició a la taula, ni baixaríem ni pujaríem”, afegeix.

Amb tot –continua- si la Federació considera que hi ha un 100% de garanties de poder jugar un play off, aquest hauria d’enfrontar “ els quatre primers classificats de la primera volta” perquè “d’aquesta manera, almenys tots els equips haurien jugat contra tots, i seria el més just possible” donat el context.

L’Olot, en canvi, defensa “jugar entre els equips del mateix grup (evitant desplaçaments no imprescindibles)” un “play-off amb els 8 primers de la classificació actual” perquè, adverteixen els garrotxins, “es podria ser més just i premiar l’esforç fet pels equips fins al moment”. Si aquest fos el model adoptat, l’Olot jugaria aquest play off.

Futur

Donada l’absència de descensos, un dels escenaris que es plantegen per a la pròxima temporada és una reformulació de la Segona B en 5 grups per donar cabuda als 98 equips que hi hauria; tots els de Segona B actuals llevat dels que pujarien, els que haurien baixat de Segona A i els que pujarien de Tercera.

Mentre l’Olot creu que “seria el moment d’organitzar els 5 grups en dos nivells diferenciats que ajudin al procés de professionalització de la categoria ja iniciat per la federació”, el Llagostera també considera que “la solució és òptima” però matisa; “sempre i quan la categoria es guanyi als terrenys de joc durant la temporada 2020-21”.

Entén el club que presideix Isabel Tarragó que, abans de fer aquest pas, cal assegurar “que tots els clubs, en igualtat de condicions, competeixin per tal d’assolir-la”. “De no ser així –argumenta- estaríem abocant al descens a la gran majoria dels equips de la categoria i atorgant un ascens immerescut a una minoria, que a més, no s’ha guanyat l’ascens al verd. Això podria provocar fins i tot que molts dels equips desapareguessin per falta de capital o d’interès”.

És en aquest punt, on el Llagostera fa notar que “cadascú lluita pels seus interessos i ningú pels de tothom” i denuncia que “ningú hauria de voler aprofitar-se d’una pandèmia que s’emporta milers de persones per beneficiar-se i assolir fites que mai han aconseguit al camp de futbol”.

En aquest punt, el comunicat del Llagostera planteja el següent: “nosaltres, per exemple, podríem sol·licitar (...) però no ho farem: ¿Per què no tenir en compte, per exemple, els darrers 10 anys per així formar la Segona B-Élite? Una Segona B amb els millors equips, els que darrerament han estat a Segona Divisió o inclús a Primera.”

La decisió, sigui quina sigui, encara no s'ha fet oficial.