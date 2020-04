El virus causante del Covid-19 pueden permanecer en el aire más de 3 horas

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han diseñado un sistema para determinar la capacidad filtrante de materiales para mascarillas. La investigación ha profundizado en cómo se emite y se transmite por el aire el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19 y sobre qué requisitos debe tener una mascarilla para ser efectiva. En el estudio han participado investigadores de la Universidad de Colorado (EE.UU) e investigadores de varias universidades españolas, entre ellos, Jesús de la Rosa de la Universidad de Huelva.

El informe, que acaba de ver la luz, ha visto que el tamaño de virus es de 100 nanómetros. Se constata también que las partículas que se transfieren al respirar, vocalizar, estornudar o toser, si son gruesas se depositan con mayor rapidez, pero las más finas permanecen en suspensión durante horas e incluso días. En concreto, el virus causante del Covid-19, pueden permanecer activo en suspensión en el aire más de 3 horas. De ahí, la necesidad de protegerse. Los investigadores han diseñado un sistema no homologado para determinar la capacidad de filtración de materiales para la fabricación de mascarillas que aun no siendo homologadas, puedan ser efectivas.

Jesús de la Rosa, investigador participante de la Universidad de Huelva ha contado a la SER que "para hacer una mascarilla efectiva se debe primar, el fin para el que será utilizada, el material con el que se haga, y el diseño". Los materiales más eficaces, señala el estudio, son el poliéster o polietileno con capas múltiples.

Estas mascarillas no homologadas realizadas con materiales recomendados en el estudio, sólo son adecuadas para uso común, no para uso sanitario. Siempre y cuando, no se disponga de mascarillas quirúrgicas.