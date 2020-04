"Controversia" entre pediatras jienenses por la salida de niños a la calle. El pasado sábado llegaba el anuncio por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los niños y niñas que se encuentran confinados en sus hogares desde hace seis semanas podrían dar pequeños paseos desde el próximo lunes 27 de abril. Sería, eso sí, de una forma ordenada, cautelosa y muy restringida. Y siempre junto al padre o la madre.

No hay consenso entre los pediatras de la provincia de Jaén en torno a esta medida. Desde Radio Jaén hemos podido hablar con el pediatra del Centro de Salud de Martos y que cuenta con clínica privada en Jaén, Agustín Sainz de Marco. Confirma que no hay una opinión común en torno a esta medida pero reconoce que será inevitablemente positivo para los más pequeños poder salir a la calle, aunque sea solo unos minutos.

"Evidentemente los niños lo tocan todo. No sabemos si será realmente prudente, pero sí parece razonable que lo niños y niñas puedan salir dado el tiempo que ha pasado. Esto se debe de hacer con mucha cautela y con mucha prudencia. Por eso hay hechos en que pediatras decimos por un lado que no y algunos otros colegas pediatras incluso aconseja por el beneficio del menor en particular que se vaya haciendo. De Marco sostiene que todo se hará con una premisa básica "mucha prudencia y de forma gradual porque esto se nos puede ir de las manos".

Inmunidad infantil

Resulta curioso comprobar cómo los niños y niñas son prácticamente invulnerables al Covid-19. Los que se infectan, que no son muchos, resultan ser pacientes pasivos que apenas muestran síntomas. La explicación para ello, la aportaba Sainz de Marco.

"La inmunidad del niño es diferente a la del adulto. Los niños no son adultos pequeños. Entonces, el sistema inmunológico de los pequeños está más adaptado para sufrir los virus y el sistema defensivo e inflamatorio es diferente en el niño. De ahí, viene la diferencia. Incluso una neumonía en el niño, aunque suele ser de origen vírica, se sobreinfecta. Por eso los antibióticos ahí si dan buen resultado. Sin embargo, en los adultos las neumonías suelen ser víricas y para los virus poco tenemos actualmente”.

¿Y los mayores?

El pediatra Agustín Sainz de Marco, quién aun no siendo su área también ahondaba en la petición de que las personas mayores pudieran salir a la calle para aliviar posibles problemas de salud derivados de la estancia prolongada entre cuatro paredes. Considera que es cierto que el ejercicio físico diario es imprescindible para las personas de avanzada edad, pero es una medida muy complicada que podría generar muchos problemas ya que son el principal grupo de riesgo social de muerte por el virus surgido en Wuhan a finales del año pasado.