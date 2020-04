Carlos Alcaraz Garfia, joven jugador murciano de 16 años -cumplirá 17 el día 5 de mayo-, participó en una entrevista de la Real Federación Española de Tenis con su entrenador, Juan Carlos Navarro. Con sorpresa incluida de sus hermanos pequeños, imagen que emocionó al joven tenista de El Palmar.

Carlos asegura que no tiene predilección por un torneo de Grand Slam que forman el circuito ATP -Roland Garros, Wimbledon, Estados Unidos y Australia- y que le gustaría "jugar en la pista central de los cuatro" y ha dicho también que desesa "representar a España en la Copa Davis y en los Juegos Olímpicos" y que su mayor sueño es "ser número 1 del mundo".

Alcaraz ha hecho esas declaraciones en el programa de televisión on line de la Real Federación Española de Tenis (RFET), en el que ha compartido protagonismo con su entrenador, el valenciano Juan Carlos Ferrero, quien precisamente fue el número 1 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) en su día, concretamente en 2003, año en el que ganó Roland Garros.

El de El Palmar y el de Ontinyent han respondido preguntas de especialistas y de aficionados en la academia JC Ferrero Equelite Sport Academy, ubicada en la localidad alicantina de Villena, donde ambos desarrollan su actividad diaria también en este tiempo de confinamiento.

Alcaraz, quien empezó a practicar el tenis a los cuatro años, ha contado que de pequeño también jugó al fútbol sala, pero luego se decantó por el tenis, y ha dado un consejo a quienes empiezan en este mundo tan exigente y en el que él está progresando tan rápidamente: "A los más jóvenes les diría que se lo pasen bien y que entrenen cada día como si fuera el último".

Consultado por qué torneo del Grand Slam le atrae más no se ha decantado por uno en particular. "Nunca he pensado en un Grand Slam especialmente y me gustaría jugar en la pista central de los cuatro", ha comentado para decir también que tiene retos en las grandes competiciones a nivel de selecciones: "Uno de mis sueños es representar a España en la Copa Davis y también disputar unos Juegos Olímpicos. Sin duda que conseguir un triunfo en esos torneos y en un Grand Slam es de lo que más emoción me hace".

Alcaraz convive a diario con el Ferrero entrenador y del Ferrero jugador, que alcanzó su cénit el año en el que justamente él nacía ha apuntado que "siempre ha tenido un revés increíble y una gran mentalidad para gestionar con calma los momentos difíciles para darle la vuelta a los momentos complicados" y ha admitido que el que hoy es su técnico le habla de cómo fue su trayectoria. "Juan Carlos me cuenta muchas historias, pero también porque yo tengo interés en conocerlas, y él me repite lo importante que es la mentalidad y me da consejos para ser positivo y tener siempre la cabeza arriba", ha indicado.

Además, no ha ocultado que apunta a lo más alto: "Lo que más sueño, por encima de todo, es llegar a ser número 1 del mundo y Juan Carlos, quien ha vivido tanto en el tenis, me lo puede enseñar".

Para tener alguna opción de alcanzar estas cotas deberá trabajar muchísimo y lo sabe. "Hago por mantenerme con los pies en el suelo y humilde y mi equipo y mi entorno me ayudan a hacerlo", ha indicado el joven jugador, quien no esconde su ambición.

"Siempre entro a la pista con la intención de ganar, aunque sea ante rivales muy buenos y la mayor parte del tiempo disfruto del tenis, aunque cuando las cosas no me salen como quiero me cabreo", ha reconocido.

El palmareño, quien ha comenzado a entrenar mucho más en pista rápida, ha afirmado que ahora se encuentra "mucho mejor en esta superficie que en tierra batida" y, sobre la cancelación de los torneos por culpa de la expansión del coronavirus Covid19, se ha mostrado positivo ante la adversidad.

"No pienso en lo que he perdido sino en lo que podré ganar el año que viene. Ahora lo importante es estar todos a salvo y bien", ha asegurado alguien a quien el parón le llegó en Estados Unidos para participar en el torneo Máster 1.000 de Indian Wells, para cuya fase previa había recibido una invitación.

"Al principio pensé que era una broma, pero enseguida vi la gravedad de la situación", ha contado.

El pasado año, antes de las semifinales de Wimbledon, tuvo la ocasión de pelotear con el suizo Roger Federer, un entrenamiento que tiene muy presente.

"Tuve esa oportunidad gracias a Juan Carlos y fue una experiencia increíble. Estaba nerviosísimo, pues además había mucha gente alrededor y al principio estaba tenso ya que no quería fallar y cuidaba la bola para no tirarla fuera, aunque luego me relajé algo más", ha relatado al recordar ese momento.

En Villena, donde pasa la mayor parte de su tiempo, Alcaraz trabaja duro pero también estudia. "Voy sacando el curso como puedo y si te lo propones al final sacas tiempo para todo", ha expuesto para a continuación admitir que está "enganchado" al teléfono móvil. "Lo utilizo mucho aunque sé que debería alejarme de él, pero es difícil. Eso me impide, por ejemplo, descansar como debería hacerlo a la hora de la siesta", ha dicho este adolescente.

Por su parte, Ferrero, en el espacio televisivo de la RFET, ha declarado que le hubiese gustado "tener el dinamismo en el juego de Carlos, pues hace lo que se le pida en la pista". "Yo imprimía ritmo, pero me costaba acabar los puntos en la red y él va con mucha valentía ahí", ha añadido.

El valenciano, que el 12 de febrero cumplió 40 años, ha echado la mirada atrás al referirse a sus grandes éxitos. "El número 1 marca y también ganar un Grand Slam como Roland Garros, pero lo que más influencia tuvo en mi carrera fue la experiencia de jugar y ganar la Copa Davis con 20 años, pues viví mucha presión y fui capaz de salir hacia adelante", ha manifestado alguien que conquistó tres Copas Davis -2000, 2004 y 2009- y se retiró en octubre de 2012 a los 32 años.

Pese a sus triunfos -16 títulos ATP-, Ferrero se queda con algo mucho más difícil de cuantificar: "Mi mejor recuerdo es el cariño que me llevé de la gente y que todavía siento cuando los aficionados me lo muestran al verme".

Además, Ferrero, comparando el tenis español del pasado y el actual, ha comentado que "antes los jugadores de aquí éramos casi todos de fondo de pista y mejores en la tierra, pero luego fuimos mejorando en pista rápida y en hierba. Ahora los jugadores españoles son capaces de jugar en cualquier superficie y así se demuestra ganando una Copa Davis en pista rápida".