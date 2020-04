Juan Pedro Martínez: "Que los niños puedan salir a la calle es una gran noticia en términos psicológicos"

Interaccionar con el entorno aumenta las posibilidades de aprendizaje, la autoestima, y ayuda a reducir los niveles de estrés. Así lo explica Juan Pedro Martínez, experto en psicología educativa.

Muchos padres acogen la noticia con reservas, ya que les preocupa que haya quien no entienda "que esto no es un desconfinamiento total".

La medida anunciada por el Gobierno, que permitirá a los menores salir a la calle a partir del 27 de abril, va a suponer numerosos beneficios para los niños, explica Juan Pedro Martínez, coordinador de la vocalía de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología de la Región.

Señala que el alargamiento del confinamiento conlleva un aumento de estrés, con lo que esta medida ayudará a bajar esos niveles en los niños. Además, permitirá mejorar la autoestima, y las posibilidades de aprendizaje, ya que aprenden en contacto con el entrono.

Además, que puedan salir a la calle permite aumentar sus niveles de psicomotricidad, ya que hay un mayor desarrollo motor y también un aumento de la capacidad cognitiva. "Del mismo modo, supone un potente instrumento para prevenir futuros problemas psicológicos, como fobia social, ansiedad y sintomatología depresiva, por lo que con esta medida se está apostando por la salud psicológica de los más jóvenes a corto, medio y largo plazo", explica a esta redacción.

Eso sí, advierte, es muy importante la gestión familiar y cómo se lleven a cabo esas interacciones en la calle. Habrá que extremar precauciones a la hora de sacarlos, y tendrán que adaptarse a las limitaciones y medidas como uso de mascarillas. Muchos padres acogen la noticia con incertidumbre. Es el caso de Celia Alcázar, mamá de un niño de ocho años, que explica que "el que podamos salir aunque sea a dar una vuelta a la manzana con los niños al sol creo que va a ser beneficioso para ellos aunque no estoy segura de que la gente vaya a poder ser responsable y vaya a entender que esto no es un desconfinamiento real".

Pilar Bernabé, madre de una niña de cuatro años, señala que lo considera "algo precipitado, puesto que el virus aún no está controlado al 100 %, y me parece que puede suponer un cierto conflicto con los niños porque cuando quieran salir van a querer jugar, correr y relacionarse con otros niños y no lo van a poder hacer ya que la ley marca que tienen que salir durante media hora, cogidos de la mano y una vuelta rápida a la manzana".

El Colegio de Psicólogos ha elaborado un decálogo para ayudar a las familias en estos días de confinamiento, con recomendaciones como bailar, hacer ejercicio o dejar las tablets por la noche y sustituirlas por cuentos antes de dormir. El Colegio puesto un teléfono de apoyo psicológico gratuito a la población, el 697 445 403, como señalan también en su página web.