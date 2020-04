Hay un refrán que dice que no es más ciego el que no ve, sino el que no quiere ver, y eso es lo que les pasa a algunos de nuestros políticos con el sector de hostelería.

Alguien me dijo una vez que los bares, restaurantes, hoteles y todos los establecimientos del sector son como un tren. El tren de un país. En primer lugar está la máquina locomotora, que es la que mueve todos los vagones, si la máquina se para, ninguno de los vagones funciona. Pues ahora se ha parado la máquina, ha dejado de funcionar y por tanto los ganaderos, agricultores , hortelanos , productores de frutas etc. están en vía muerta. Todos ellos se dan cuenta de la importancia que tienen los establecimientos de hostelería para venderles sus productos.

Además la máquina se para en unas fechas donde comienza a subir el consumo de todos esos productos. No se celebran comuniones, fiestas, bodas, conciertos y un sinfín de eventos. Ahora es cuando nos damos cuenta lo que significa que se pare el sector de la hostelería.

La hostelería sirve de apoyo en situaciones de soledad, tristeza o desánimo. A los bares vamos a relacionarnos con la gente, hablar con nuestros amigos o simplemente a evadirnos de los problemas cotidianos para hablar de fútbol, política o el tema de actualidad y por supuesto a disfrutar o compartir una buena noticia, o simplemente a gastar la devolución de la primitiva. En los bares da lo mismo que no tengas amigos, siempre tenemos a la camarera con quien poder hablar del tiempo o de las noticias.

Ahora la mayoría de los mortales nos damos cuenta de la importancia que tiene la hostelería en la economía y en la sociedad en general.

Comunicar a nuestros políticos locales y provinciales, que los hosteleros son empresarios, empresarios que mantienen a muchas familias y personas. Son trabajadores directos y que sirven para el mantenimiento de muchísimos puestos de trabajo indirectos.

Está claro que lo que se consume en los establecimientos de hostelería, no se produce en china, ni en américa, ni en Japón. Se produce en nuestras ciudades, las ciudades de toda España. Los productos nuestros ganaderos, agricultores, hortelanos, productores, así como los distribuidores de todas las bebidas, etc.

La hostelería a su vez, paraliza todo el sector turístico y hablamos de otro importante número de trabajadores y empresas, agencias de viajes, empresas de transporte por tierra, por mar y aire.

Así como todos los guías de cada ciudad y todas las miles de instalaciones que nos muestran, nuestras calles con sus Museos , Catedrales, Iglesias o similar.

Por ello nuestros mandatarios debieran poner en valor a la hostelería y volcarse con ayudas y soluciones para recuperar la actividad, con más atención y mayores ayudas para salir adelante.

La máquina del tren tiene que seguir funcionando para que todos los vagones lleguen a su destino y en este trayecto ya se han bajado muchos hosteleros con destino al covid19.

A los que mando un fuerte abrazo a sus familias y en especial a la familia de los Candiles, Toño era un buen maquinista, mucho ánimo y fuerza