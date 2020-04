La reobertura del Registre Civil col·lapsa la inscripció de naixements

Desenes de persones fan cua cada matí davant del Registre Civil de Barcelona per inscriure el seu fill. Els més matinadors han arribat a les quatre de la matinada i hauran d’esperar drets davant la porta cinc hores fins que obrin al públic. No entrarà tothom. Només ho aconseguiran els primers 35 de la filera, molts d’ells amb nadons acabats de néixer als braços i amb l’angoixa de tenir la criatura a l’exterior en plena pandèmia.

Fa dues setmanes que el Registre Civil de Barcelona ha tornat a fer inscripcions de naixements. Malgrat que estava obligat a mantenir el servei des de l’inici de l’Estat d’Alarma, l’allau de registres de defuncions va monopolitzar les gestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) demana màxima celeritat en els tràmits, que han dut al col·lapse el Registre Civil. Només tres treballadors, dels 12 habituals s’encarreguen de les inscripcions de naixements i defuncions.

Accepten 35 pares i mares al dia, els primers de la cua que es forma cada matinada a la Plaça Duc de Medinaceli, al Gòtic. No podran registrar formalment el seu fill sinó que obtindran un justificant, que segons fonts jurídiques, els servirà per obtenir la baixa de maternitat o paternitat i formalitzar la inscripció més endavant. Tenen 30 dies per inscriure el fill, si no han tingut a la criatura en algun dels hospitals públics on es gestiona directament.

“Jo no estic casat i per tant he d’anar amb la meva parella i amb el nen, que té només 4 dies, i tal i com està tot és un risc”, lamenta en Máximo Piedra, després d’una setmana fent cua. El primer dia va anar a les 11 i es va trobar la porta tancada. “Ja no agafem més persones, has de venir abans que obrin”, li van dir. L’endemà va plantar-s’hi a les 8:15h. La cua era “llarguíssima”. A les 9h, en obrir, els Mossos van arribar, van contar 35 persones i van dir a la resta que marxessin. Al dia següent va posar-se a la cua a les 7 del matí, però tot i així tampoc va poder entrar. “Cada dia hi ha més gent, això és un cul d’ampolla”, eztiba Piedra que afegeix: “Em sembla increïble que al segle XXI no ens puguin donar hora o ho puguem fer de forma telemàtica”.

Des del TSJC admeten que no poden incorporar més treballadors perquè no es respectarien les distàncies de seguretat exigides durant la crisi sanitària. Per això l’alt tribunal català demana al Ministeri de l’Interior que permeti l’accés remot a l’aplicatiu intern perquè més funcionaris puguin treballar a distància. “Jo entenc que la situació és excepcional, però demanem informació. No hi ha res a la web ni a la porta de l’edifici”, exclama Piedra.