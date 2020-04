Malcom al 'Què t'hi Jugues!': "Hemos de pasar rápido el coronavirus para volver a ver jugar a Messi"

L'exjugador de Barça, ara a les files del Zenit de Sant Petersburg, Malcom Oliveira, atén el micròfons del 'Què t'hi Jugues!' per explicar com està vivint el confinament a terres ruses i també per analitzar part del seu passat blaugrana, un passat on hi apareixen noms destacats com Messi, Neymar o Coutinho. A més, també reconeix que hauria merescut molts més minuts i més oportunitats de jugar i demostrar com a jugador del FC Barcelona.

Com li va al Zenit?

Me va muy bien, estoy contento porque estaba empezando a jugar después de la lesión. Antes del Coronavirus lo estaba jugando todo y ahora por desgracia paramos.

¿Des de casa... com treballen en el dia a dia?

Entrenamos por Skype, por una aplicación que se llama Zoom. Nos juntamos todos y entrenamos ahí. No tocamos el balón, por eso es malo, pero mantenemos la forma.

¿Por quin motiu va escollir Rússia i el Zenit?

Mi agente siempre dice, nosotros tenemos que estar enamorados de quien está enamorado de nosotros. Zenit y Javier Ribalta me querían y lo demostraron y por eso elegí San Petersburgo y así poder jugar Champions.

¿No troba a faltar Barcelona?

Tengo buen recuerdo de Barcelona. Me envían muchos mensajes de apoyo. Hablo mucho con Arthur, Nelson, Coutinho...

No li podria enviar un missatge al grup de Whatsapp a Coutinho per tal que torni...

Ríe. No hablamos sobre el futuro con Philippe. No puedo saber si va a volver. Pero si lo hace va a dar muchas alegrías al Barcelona, de eso estoy seguro.

I a Neymar, el veu tornant?

No lo sé. La misma respuesta sirve para Neymar. Si vuelve rendirá como lo hizo en el pasado, seguro. La verdad es que el año pasado no hablábamos mucho de Ney en el vestuario. Escuchábamos en televisión, a la prensa... pero nosotros queríamos ganar todo y no nos descentrábamos.

Si ens fixem en la seva temporada com a blaugrana, ens ve la imatge de l'gol a el Madrid i a l'Inter

El gol al Madrid fue mi mejor momento y después el del Inter. Fue un sueño, aprendí mucho... dentro y fuera del campo, por ejemplo, a pensar más en la familia, en la novia... eso lo aprendí en Barcelona.

¿Creu que va jugar poc?

Pienso que merecí más minutos pero los jugadores seimpre queremos estar jugando. Por lo que hacía en el campo creo que merecía más pero eso es innato de todo jugador, todos queremos participar el máximo.

Vostè que ha conviscut amb ell ... ¿Messi mana tant?

No es que tenga tanto poder. Eramos todos una familia. No es que Leo sea presidente. Leo hablaba como capitán con la plantilla, nos preguntaba, hacíamos reuniones para saber qué pensábamos y luego hablaba con el presidente.

Seguramente una de las cosas malas del confinamiento es no ver jugar a Messi...Creo que Messi va a jugar hasta los 40. Tenemos que pasar el Coronavirus rápido para volver a ver a Leo Messi sobre un terreno de juego.

Finalment, l'il·lusiona jugar la Copa America?

No pienso en jugar con Brasil ahora. Quiero jugar la Champions del año próximo. Hulk siempre iba seleccionado en Zenit, ¿por qué yo no voy a ir yo? Primero pensar en Zenit y luego ojalá pueda ir a la selección.

Malcom reconeix que entrenava poc amb el Barça

Durant el comiat de l'entrevista, Malcom s'ha excusat per haver trigat una mica: "Perdon por tardar en coger el teléfono, estaba en la segunda sesión de entrenamiento". A això el Sique li ha contestat: "Entrenáis más en el Zenit que en Barcelona", i ha estat llavors quan el mateix Malcom ha assegurat: "Sí, mucho más, aquí doble sesión. Estaba acostumbrado a 40-50 minutos en Barcelona...".