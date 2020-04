El Govern retardarà i rebaixarà l'impost del CO2

El govern de la Generalitat retardarà el cobrament de l’anomenat impost del CO2 dels vehicles perquè la crisi de la covid-19 ha alterat el calendari previst. Això és el que ha explicat al Parlament el conseller de Territori, Damià Calvet, que també ha dit que es rebaixarà l’import del rebut del 2019 i del 2020 per la situació socioeconòmica i per l’obligació de no sortir que ha comportat l’estat d’alarma. Calvet també ha anunciat que el Govern prepara una mena de llei òmnibus per simplificar i eliminar alguns tràmits urbanístics i ambientals amb l’objectiu de d’accelerar la recuperació de l’activitat.

Damià Calvet assegura que els terminis previstos s’han vist alterats i que aquest impost que grava la tinença de vehicles no és aliè a la crisi econòmica que la covid19 ha comportat. Per això preveu adaptar l’import de l’any passat a la situació socioeconòmica actual. A més explica que del rebut del 2020 es descomptarà la part proporcional a les setmanes en què s’ha prohibit utilitzar el cotxe. El conseller ha insistit en què malgrat aquests canvis l’impost es “molt necessari” per poder impulsar polítiques ambientals.

Llei Òmnibus

Durant la compareixença davant la comissió de Territori, el conseller ha explicat que el Govern prepara una llei òmnibus per simplificar els tràmits urbanístics i ambientals, de manera que es pugui accelerar la recuperació de l’activitat. Diu que es tracta de reduir la burocràcia, evitant duplicitat i fent, per exemple, que alguns dels tràmits que ara fa la Comissió d’Urbanisme també els puguin realitzar els Serveis Territorials. Ha posat més exemples com que els plenaris dels Ajuntaments no hagin de tornar a aprovar un projecte quan la comissió d’urbanisme li doni el vistiplau amb prescripcions.

L’anunci de l’òmnibus ha inquietat una part de l'oposició que tem que aquestes mesures es tradueixin en una major permissivitat de l'administració a l'hora de donar el vist i plau als projectes urbanístics i ambientals. Per exemple, els diputats del PSC i Catalunya en Comú-Podem, Jordi Terrades i David Cid, han alertat que aquesta mesura no es pot traduir en una reducció de les garanties i han demanat al govern català que negociï amb els grups de l’oposició el text sobre aquesta flexibilització.

En el torn de rèplica, el conseller ha insistit en què “estem parlant de burocràcia i no de concepte que és l’urbanístic i ambiental, faltaria més”. També ha assegurat que convocarà als grups per parlar-ne.

Protocol davant noves pandèmies

Pel que fa al Transport Públic, Calvet ha explicat que la demanda de viatgers ha baixat fins al 90% i ha recordat que ja ha reclamat al govern espanyol que transfereixi a la Generalitat els 109 milions d’euros que ha d’aportar l’estat per finançar el funcionament del transport públic. En una carta al ministre Ábalos també ha demanat 107 milions d’euros addicionals per compensar el que han deixat d’ingressar els operadors durant l’estat d’alarma.

El conseller també ha explicat que l’Autoritat del Transport Metropolità encarregarà la redacció d’un protocol per fer front a futures pandèmies. Un pla que determini què hauria de fer cada operador si es hi hagués un situació similar. Per exemple, ha dit Calvet, que tinguessin estoc de mascaretes per protegir els seus treballadors.