Los hosteleros coruñeses señalan que viven con incertidumbre la crisis del coronavirus

Los hosteleros de A Coruña señalan que el sector vive en medio de la incertidumbre en esta crisis del coronavirus. Desconocen cuando está previsto la vuelta a su actividad, ni si se regulará el aforo de sus negocios, si tendrán que medir la tempartura corporal de sus clientes o cómo será la posible apertura. Su presdiente, Héctor Cañete, señala que siguen pagando la renta de sus locales aunque la mayor parte del sector ha solicitado ERTES. Recuerda que el sector de la hostelería supone el 12 por ciento del PIB.

Cañete ha mantenido un encuentro con la concejala de turismo de A Coruña. Pide medidas para salvar las empresas una vez finalicen los ERTES.

Héctor Cañete, Presidente de los hosteleros coruñeses, explica cuales son los principales problemas: “Se cierran las empresas y va a haber despidos, todo nuestro personal está preocupadísimo porque no han cobrado, además muchos no tenemos fondo de caja para ofrecerles y soportar los adelantos que nos están pidiendo los trabajadores porque no han cobrado todavía.”

Señala que el sector está ofreciendo servicio a los profesionales que necesitan alojamiento. Sanitarios, conductores de trenes, buses entre ellos poniendo a su disposición camas y servicios de restauración y limpieza.