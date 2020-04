El pequeño comercio de A Coruña espera abrir pronto por la bajada de la incidencia del coronavirus

El pequeño comercio coruñés espera que los negocios puedan abrir en breve dentro de la anunciada desescalada por la ralentización de la incidencia del coronavirus en Galicia. En estos días de confinamiento una parte de estos establecimientos han comenzado a vender por internet aunque denuncian el abuso de los precios de los servicios de las empresas tecnológicas. La asociación que los agrupa recuerda que el pequeño comercio es el tejido que conforma en buena medida nuestra economía.

José Luís Boado, Presidente de la Unión de comercio coruñesa señala que los créditos ICO están funcionando para cubrir gastos pero que estos ingresos no llegan para cubrir las necesidades personales de los propietarios de los negocios: “El pequeño comercio es familiar, con uno o dos empleados más y no es solo que pague la luz, el alquiler del local, etc… si no que es de qué comemos los dueños? en los gastos va incluida la nómina del propio comerciante, porque tiene que pagar su comida, la luz de su casa, el agua, el colegio de sus hijos…”

Alemania o Austria están ya en la desescalada y abriendo parte de sus comercios. Boado explica que cuando empiece la apertura deberán generalizarse las colas para acceder a todos los comercios manteniendo la distancia de seguridad o el uso de guantes. La ropa no se podrá probar y las costumbres en cuanto al contacto personal tendrán que cambiar.