¿Por dónde podrían ir los contenidos de aprendizaje?

No tengo duda alguna de la responsabilidad individual de las personas de tantos ámbitos de la educación en los espacios formales de los centros de enseñanza, en los lugares no formales de ocio educativo y en los informales a lo que se acuden gracias a las acciones de la comunicación por distintos canales. Más aparecen incertidumbres de las acciones y de la coordinación para actuar de manera colectiva. Observo como tales haceres, en muchos casos, no van sólo en la línea que pretendo seguir hoy sino que entre ellas son contradictorias.

En dos reflexiones que hice con anterioridad, llamaba, por una parte, a la movilización de la clase docente pues la presencia "ausente" tendría que ser posible en estos tiempos. Hay muchos medios, recursos y disposición en los colegios e institutos y en los ayuntamientos (cómo gestores de lo próximo) para llegar a las familias y al alumnado si surgen imposibilidades en los centros de enseñanza. Por otro lado, mi segunda reflexión señalaba diez acciones para garantizar el derecho a la educación pensando en asistir a la mayoría.

Mi propósito actual va, en primer lugar, en subrayar una evidencia que cae fuera de mí: la coordinación de los equipos docentes en todas las dimensiones que "existen" en las instituciones educativas. Debería conocerse el porcentaje para sanar esa enfermedad donde la haya y tratarla para salir de tal pandemia académica, no formal e informal de tantas instituciones.

En segundo lugar, habría que señalar los contenidos de carácter curricular académico, de habilidades para la vida y de tipo emocional prioritarios en estos momentos en el entorno del sistema educativo. Nunca tanto sentido tuvo la expresión APRENDER A APRENDER como habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje y en las actitudes, valores y motivación para la adquisición de esta competencia.

En la situación actual, hay que cubrir, a mi entender, las necesidades generales de compensación educativa del alumnado que por la crisis social de la pandemia y por diversas circunstancias personales, culturales, geográficas, étnicas o de otra índole se encuentran en el sistema educativo.

Precisamos horarios de un máximo de dos horas diarias de dedicación del alumnado y metodologías que , de manera prioritaria, sirvan para el objetivo del aprendizaje permanente. Tal meta es fundamental, transversal y sobrepasa cualquier área específica. La especificidad debe estar subyugada a las áreas instrumentales porque es posible. Es precisa una metodología ejemplificada que permita realizar la tarea paso a paso, guiada y con retorno para conocer el grado de adquisición instrumental que se busca.

Son las áreas instrumentales las que poseen relevancia en la situación actual, según mis entendederas. En tales condiciones, son los ámbitos de funcionalidad trascendente de las personas por sus competencias básicas las debieran estar presentes.

Diré algunas en la que posiblemente confluyeran todas. En lenguas, la composición escrita, la ortografía, la expresión oral como vehículo de comunicación e interacción, el desarrollo del hábito lector... En el pensar matemático, las que sean capaces, paulatinamente, de abstraer y aplicar las ideas matemáticas en variadas situaciones. Ese aprendizaje requiere un proceso lento y constante, que se iniciaría desde los primeros años de la etapa escolar: el cálculo aritmético, la medida, la geometría, la resolución de problemas... Respeto al bienestar emocional serían la competencia de autonomía e iniciativa personal y la competencia social y ciudadana.

Precisan ellas una participación continua y sistemática en el desarrollo porque son un objetivo fundamental dentro del hacer de apego seguro a la familia, de afecto al quehacer educativo docente y de comportamiento en el espacio público.

Por último, sería preciso un plan general en equipaciones T.I.C. básicas y la formación telemática instrumental para que el alumnado tuviera a su disposición herramientas para aprender.