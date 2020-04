L’Agència Catalana de Turisme està fent seguiment setmana a setmana de l’impacte del coronavirus sobre el turisme. L’estudi ara mateix constata que, sense saber quan es podrà tornar a volar amb regularitat, totes les esperances per parar el cop de la temporada d’estiu es centren en el turista espanyol i, en menor mesura, el francès o el del centre Europa que es pot desplaçar en cotxe.

Amb tot, els números diuen que només un 37% dels espanyols creu que farà vacances aquest estiu sumant els que ja ho tenen decidit i els que pensen que molt probablement sortiran. Entre els catalans, un de cada quatre té previst quedar-se a Catalunya a passar les vacances mentre que el percentatge de ciutadans de la resta de l’estat que pensen venir aquí no arriba al 5%.

L’anàlisi de les cerques fetes a internet per aquests potencials turistes revelen que dues de les cinc paraules més buscades són Costa Brava i Girona. La Costa Brava apareix amb un volum molt semblant a Barcelona com una de les dues preferències principals i Girona just per darrera de les paraules Catalunya i Tarragona. També figuren entre les 20 paraules més buscades ‘costa girona’, Empordà, l’Escala i Tossa de Mar.

El director de l’Agència Catalana de Turisme, David Font, diu que, de moment, són tendències fetes a partir d’un mostreig petit (750 enquestes telefòniques amb un marge d’error de +/-3’65%) i espera que, a mesura que vagin tenint més dades, es pugui perfilar encara més quins són els destins que la gent busca per reorientar-hi l’estratègia i els recursos que inicialment estaven enfocats a captar turista internacional.

Catalunya figura com a setena opció en la llista de destins en els que pensa el turista de l’estat espanyol molt per darrera d’Andalusia -clarament, la principal referència a les cerques- Galícia, Astúries, País Valencià, Canàries i Cantàbria.

Font creu que en aquesta tria hi pot influir que molta gent que no ha pogut anar a veure la família per setmana santa, ho faci aquest estiu.

En tot cas, adverteix que la mostra s’anirà afinant les pròximes setmanes i confia que alguns paràmetres puguin canviar, com el que diu que la majoria, ara mateix no té previst fer vacances. L’enquesta es va fer del 6 al 10 d’abril, un moment de “situació econòmica crítica” provocada per l’allau d’ERTO.

Font adverteix que s’haurà de reforçar molt l’oferta de proximitat perquè totes les administracions orientaran les seves campanyes a fer el mateix. La de la Generalitat s’ha de tancar les pròximes setmanes i anirà de la mà dels actors locals, com la Diputació de Girona. L’objectiu és llançar-la quan es conegui el pla de desconfinament i se sàpiga quan es podran tornar a reobri els negocis turístics.