La consellera de Salud afirma que los test masivos "no son necesarios a toda la población"

La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, dice que la realización de test masivos "no son necesarios a toda la población". En Ibiza, este es uno de los mensajes más recurrentes de los responsables políticos como la línea a seguir antes de poner en marcha medidas de desconfinamiento. Sin embargo, Gómez, que ha comparecido este martes en el Parlament para dar cuenta de su gestión, recalca que lo principal es hacer pruebas a grupos sensibles, "como los sanitarios o el personal e internos de las residencias".

De hecho, dice que esto es lo que están haciendo países que se ponen de ejemplo de gestión como Corea del Sur, Según la consellera, Baleares está haciendo "siete veces más pruebas que el país asiático".

Afirma qué en islas como Formentera, con una transmisión baja, serviría de poco cribar ahora a toda la población, porque habría que volver a hacer la misma prueba en fechas posteriores. En cualquier caso, tampoco descarta que las pruebas masivas a todos los ciudadanos no acaben haciéndose.



La consellera ha reconocido que se vive un momento "único" y que hay que estar a la altura,porque la prioridad es salvar vidas. Sobre su gestión apunta que se han tomado muchas decisiones, “algunas acertadas, otras no tanto”. Recalca que ya en enero se encargaron respiradores y que los stocks de material de protección para los sanitarios han servido en los primeros días de la pandemia.

Por otra parte, Baleares cuenta actualmente con 77.00 test de anticuerpos para su realización y se han hecho casi 30.000 pruebas en residencias de mayores. También, ha destacado Gómez, se ha contratado a 622 profesionales sanitarios más.

La cámara autonómica ha retomado su actividad, paralizada desde el pasado 16 de marzo, aunque con una representación mínima de cada grupo y con alguna intervención por vía telemática.

En las preguntas de control al Govern, el portavoz del Partido Popular, Biel Company, ha pedido “autocrítica y medidas contundentes y valientes”. Ha lamentado la falta de humanidad “de personas que han muerto solas en los hospitales”. También de la preocupación de muchos ciudadanos “que no saben si llegarán a final de mes y como pagarán sus obligaciones”. Company ha reclamado a Francina Armengol “que no busque en Madrid o en Bruselas no se esconda detrás del virus" . Asegura que hay que “actuar con más rigor, más valentía” y señala que si se sigue esta línea “el Partido Popular estará al lado del Govern”.

Francina Armengol ha destacado que son "una de las autonomías con mejores datos" y que el Govern ha destinado ya 330 millones de euros a medidas concretas para hacer frente al impacto de la pandemia. También recalca que se está actuando desde el “consenso y el diálogo” con los consells, ayuntamientos y agentes sociales.

La presidenta asegura que el aumento de casos positivos entre internos o personal de las residencias se debe a la realización de test masivos. Señala que son una de las comunidades que ha empezado a realizar antes “más pruebas y lo seguiremos haciendo porque son la población más vulnerable y a la que hay que dar máxima protección”.