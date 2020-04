Reyero: "medicalizar una residencia es algo más que ofrecer atención sanitaria"

El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha afirmado este martes que medicalizar una residencia es "algo más que ofrecer atención sanitaria". Reyero también ha admitido que las residencias de la Comunidad de Madrid no estaban 'suficientemente preparadas' para la pandemia del coronavirus, y opina que el modelo imperante en estos centros debería tender a 'un alto componente de medicalización'.

El consejero, de Ciudadanos, ha añadido que dice esto sin ánimo de 'entrar en polémicas que no conducen a ningún sitio' con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, o la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ambos del PP.

En una comparecencia telemática ante la comisión del ramo de la Asamblea de Madrid, Reyero ha comentado que las residencias de mayores están diseñadas 'para cuidar', y no 'para curar', y estima que debería superarse el esquema 'social y muy poco sanitario', de modo que en su financiación y gestión se distinguiera el ámbito sanitario del asistencial.

Según los datos más recientes facilitados por la Consejería de Políticas Sociales, entre el 8 de marzo y el 17 de abril murieron en las residencias madrileñas 837 personas con contagio confirmado de COVID-19 y otras 4.435 que mostraron síntomas compatibles con la enfermedad, 5.272 en total.

Los datos proceden de 475 residencias de ancianos y 235 para personas con discapacidad y con enfermedad mental.

Además, ha admitido que 'en el pico de la crisis' del coronavirus hubo 'muy pocas derivaciones' de pacientes de COVID-19 de residencias de mayores a hospitales, aunque 'en los últimos días se han incrementado'.

Reyero no cuestiona 'los criterios clínicos' que ocasionaron esta situación, que no 'corresponde' valorar a él 'sino a Sanidad', pero sí ha recalcado haber pedido 'reiteradamente' a esta Consejería 'que facilitara en lo posible' esos traslados. No obstante, ha insistido en dejar claro que fue él quien pidió la creación de un 'mando único' sanitario para las residencias liderado por la Consejería de Sanidad, como se estableció el 26 de marzo.

La Consejería de Sanidad informó este lunes de que ha intervenido sanitariamente 144 residencias públicas y privadas con 57 equipos de sanitarios de Atención Primaria y hospitales que atienden de forma presencial a los residentes y facilitan los traslados.

Estas 144 residencias se suman, según la Consejería de Sanidad, a las 25 públicas que ya estaban medicalizadas y las 170 concertadas y privadas que disponían de equipos médicos y de enfermería antes de activarse el plan de choque de la Comunidad de Madrid.

Unas intervenciones que, ha precisado Reyero, no deben confundirse con las realizadas por la Consejería de Políticas Sociales en catorce residencias donde han asumido la gestión de la actividad asistencial, siempre 'dejando en manos de Sanidad toda decisión en materia sanitaria'.

Reyero ha reconocido que 'sin ninguna duda' habría 'tomado alguna medida antes' para paliar la propagación del coronavirus en las residencias, pero cree que si lo hubiera hecho 'con toda probabilidad habría encontrado una enorme resistencia'.

Por otro lado, ha revelado que la pandemia ha diezmando en alrededor de un 40 % las plantillas asistenciales y sanitarias de las residencias, porcentaje resultante de la suma de los trabajadores que han contraído la enfermedad y los que han tenido que aislarse en sus domicilios para pasar una cuarentena.

Por su parte, los grupos de la oposición han coincidido en criticar la gestión que ha hecho el Gobierno regional de las residencias de mayores, que en su mayoría han calificado de 'negligente' y 'descoordinada', y han exigido un plan de reformas para que la situación no se repita.

Han sido generalizados los reproches por la falta de explicaciones sobre la medicalización de las residencias que se había prometido, así como las dudas expresadas respecto a la cifra de mayores fallecidos.

Tras la comparecencia de Reyero, la Fiscalía General del Estado ha informado de que las investigaciones penales abiertas por las distintas Fiscalías a residencias de todo el país han ascendido a 86, siendo Madrid con 40 la comunidad que acumula más diligencias a centros de mayores por la gestión de la pandemia del coronavirus.