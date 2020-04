Los votos de PP, Cs y la abstención de VOX aprueban el presupuesto regional de este año

La Asamblea Regional ha aprobado el dictamen de la Ley de Presupuestos para 2020 con los votos a favor de PP y Cs, la abstención de VOX y con las críticas de PSOE y Podemos que consideran que estas Cuentas "no responden a la pandemia" y que están "absolutamente desfasadas". A pesar de todo, desde PP y Cs defienden que aprobarlas ahora "no es un capricho, es una necesidad".

La aprobación del dictamen se produce casi un mes después de la fecha en la que estaba prevista finalizar el trámite de los presupuestos, el 23 de marzo, debido a la paralización de la actividad en la Asamblea Regional durante unas semanas tras la declaración del Estado de Alarma por el coronavirus.

Durante el debate parlamentario, en el que se han vuelto a debatir las 113 enmiendas parciales presentadas por PSOE y Podemos que no habían sido aprobadas y que han vuelto a ser rechazadas por PP, Cs y VOX, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha recordado que la normalidad que había cuando se presentaron las cuentas regionales para 2020 "ya no existe", motivo por el que su partido consideraba necesario elaborar conjuntamente un nuevo Presupuesto para este Ejercicio focalizado en ayudar a los más afectados por la crisis de la COVID-19.

El socialista ha recordado que durante estas semanas ha planteado al Gobierno regional varias opciones para poder "reorientar el Presupuesto a esta realidad, pero las han despreciado".

"Hoy, con la que está cayendo, debatimos un presupuesto que se presentó el 28 de enero, habiendo aprobado previamente un decreto-ley que moviliza medidas para la crisis de 4 millones de euros; este Presupuesto no responde a la pandemia", ha apuntado. Durante su exposición ha hecho alusión a su propuesta para "congelar las bajadas de impuestos a las rentas más altas y proceder a una revisión de las tasas para 2021 y 2022, en ningún momento hemos planteado subir los impuestos", ha repetido.

El diputado de Podemos, Rafael Esteban, ha considerado "absurdo" el debate de los Presupuestos porque estos "han quedado totalmente desfasados, no pueden dar respuesta al Covid-19 porque no podíamos preverlo", ha señalado. El parlamentario ha recordado que ya se ha anunciado una modificación presupuestaria de 150 millones para dar respuesta a la situación provocada por la crisis sanitaria, "no tiene sentido aprobar unos presupuestos que son de imposible cumplimiento", ha añadido.

Desde Podemos han señalado que a nivel nacional el Gobierno de Pedro Sánchez "ha desistido de presentar unos Presupuestos Generales del Estado" debido a la situación provocada por el coronavirus "y ha llamado a todas las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo".

"El presidente de la Región nos dice que nos va a llamar en algún momento para cerrar un gran acuerdo de reactivación de la Región, ni una sola de nuestras enmiendas ha sido aprobada, ese es el pacto que nos ofrecen", ha dicho criticando al Gobierno regional y pidiéndole que se les escuche y que les llame "inmediatamente" a unirse, entre otras cuestiones, a una mesa para poder revisar la política impositiva.

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ha defendido estas Cuentas a pesar de ser consciente de que "no son las más apropiadas, están desfasadas, pero es por pura practicidad", ha señalado. En ese sentido, se ha dirigido a PSOE y Podemos al manifestar que "si es un presupuesto que está desfasado debido al coronavirus, las enmiendas también lo estarán".

Molina ha pedido a conesa que "si quiere ayudar" le reclame al presidente del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, "gestos de solidaridad del Estado con las autonomías más perjudicadas".

El diputado de la formación naranja ha dado un paso más en el debate y ha avanzado algunas de las medidas que considera su partido "imprescindibles" a la hora de modificar el Presupuesto de 2020.

En materia de Sanidad plantean reforzar la lucha contra el coronavirus reforzando la Atención Primaria, también han planteado digitalizar la Educación y disponer de un programa específico en este sentido, compensar los gastos en matrículas universitarias a los becarios, fomentar los cursos en competencias digitales o incrementar las dotaciones para las federaciones y asociaciones de hostelería y el comercio de proximidad, entre otras propuestas.

Durante su intervención, el portavoz del PP, Joaquín Segado, ha hecho alusión a los 110 millones de euros de crecimiento del presupuesto regional "que es la cantidad que motiva que hoy estemos aquí", recordando que en la Junta de Portavoces en la que se decidió posponer el debate presupuestario debido a la crisis sanitaria, su grupo fue el único que se opuso.

"Si del PP dependiera, estos presupuestos estarían ya aprobados", ha dicho. Segado ha explicado por qué no se elaboran otras cuentas regionales para hacer frente a la Covid-19. Según ha dicho, "no cabe hacer un apaño en pocos días, no es serio ni responsable y si tuviéramos que volver a hacerlo, la Región no tendría presupuesto hasta final de año".

Segado ha criticado al PSOE por "pedir mucho a Fernando López Miras, pero no dice nada de los 31 mill de euros que nos han birlado de los programas de empleo".

Ha seguido argumentando que el presuspuesto regional "es bueno, será útil para las empresas y las personas", a pesar de que será "necesario" definir nuevas medidas de carácter tributario y fiscal, "en todas esas medidas para ayudar a pymes, empresas y autónomos deberíamos estar todos, desde el debate, la búsqueda de acuerdos y la lealtad". "Sin el apoyo, las inversiones y el compromiso del Gobierno de España será imposible salir de esto", ha concluido.

Por parte de VOX, su portavoz Juan José Liarte ha recordado que su grupo aprobó el techo de gasto a pesar de que no les gustaba que creciera la deuda pública de la Región, pero que lo hizo por responsabilidad. "Aprobamos un presupuesto que apenas cubre las necesidades más básicas de la población, si no nos alzamos y exigimos un trato igual para todos los españoles", ha dicho en alusión al sistema de financiación autonómica.

A pesar de calificar de "continuista" los presupuestos regionales, Liarte ha apuntado que sí que hay medidas diferentes, en referencia a los 12 puntos que pactó su partido con el Gobierno regional. En ese sentido ha destacado el denominado PIN Parental, mediante el cual, ha dicho "los padres van a poder educar a sus hijos en libertad", también ha apuntado a la eliminación de las subvenciones nominativas a sindicatos y patronales o la eliminación de los beneficios fiscales al sector del juego.

López Miras pide "generosidad" a la oposición

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha pedido a los partidos de la oposición que a la hora de elaborar una estrategia común para reactivar la economía de la Región "impere la generosidad que ha habido estos días".

"Queremos contar con ustedes, es necesario que estén junto al Gobierno regional", les ha dicho tras la aprobación de los Presupuestos regionales de 2020 en la Asamblea Regional.

El presidente autonómico ha apuntado que la "generosidad del Gobierno regional ha quedado patente", aludiendo a que ya disponía de un acuerdo que posibilitaba que la Comunidad dispusiera de unos presupuestos "y a pesar de tenerlos, siendo conscientes de que el momento requería una unidad sin precedentes en la Región, tendió la mano al PSOE para alcanzar ese acuerdo", ha dicho apelando a la unidad de los partidos en estos momentos.

López Miras se ha referido así a las propuestas recibidas por parte del PSOE para la reactivación económica y social debido a la situación provocada por el coronavirus.

"Le trasladamos al PSOE una voluntad sincera de acuerdo, que podemos coincidir en la mayoría de las propuestas, en un 70 u 80 %, pero con matices a negociar más adelante", ha señalado el dirigente popular.

En ese sentido, ha aclarado que dichos matices tienen que ver con el "rigor y las previsiones presupuestarias y que necesitamos tener claros los fondos que van a llegar del Estado y hacerlos compatibles con las líneas estratégicas que ya se están diseñando".

Además, ha aludido a una de las propuestas de revisar el IRPF algo que ha rechazado porque "no creemos que en este momento haya que subir impuestos".

También ha puesto de manifiesto la "necesidad" de las cuentas regionales de 2020, ya que éstas dotaban de 110 millones de euros más a la Región para "luchar contra la pandemia".

No obstante, ha incidido en el "largo trabajo que hay por delante para redoblar esfuerzos en salvar vidas y en inyectar liquidez.

"Les vamos a necesitar", ha reiterado añadiendo que se pondrán a trabajar en nuevas medidas para paliar la crisis provocada por la COVID-19 desde esta tarde o mañana.