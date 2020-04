Hoy me desperté y ni siquiera sabía muy bien que día de la semana era. Tuve que hacer un esfuerzo mental para centrarme y saludar al martes. Todos los días últimamente son extrañamente similares, desesperadamente parecidos. Pero es lo que hay y no me da la gana restar ni un ápice de mi energía positiva por ello así que decidí instalar en mi mente este pensamiento: un día menos, en vez de...un día más.

Hoy me desperté pensando que podría hablarles de lo que me decepciona la poca, por no decir nula, talla de algunos de nuestros políticos y políticas enzarzados en mil batallas que no tienen nada que ver con sumar y empujar en la misma dirección, que no tiene nada que ver con buscar salidas y soluciones de una forma coordinada y anteponiendo la coherencia y el sentido común ante la gravedad sanitaria y económica de esta situación que nos ha cogido por sorpresa y que nos tiene noqueados pero no me da la gana, prefiero quedarme con los gestos, el trabajo, y la disposición de manos tendidas de algunos de esos políticos y políticas que tratan de estar a la altura. Qué triste que se siga confundiendo "hacer política" con "jugar a la política". Triste y peligroso porque desde luego esto no es ningún juego.

Hoy me desperté en pie de guerra y es uno de esos días en que podría enfurecerme por la estupidez de algunas personas insolidarias, pequeñas y miserables que escriben mensajes, por supuesto anónimos, en los garajes, o en los ascensores para pedir a sus vecinas y vecinos médicos, enfermeras, empleados de supermercados, repartidores, celadores, camioneros... para exigirles que se busquen otro lugar para vivir mientras esto dura no vaya a ser que traigan el virus con ellos pero no me da la gana, prefiero quedarme con los mensajes de ánimo y de apoyo que algunos escriben a estos profesionales que cada día se la juegan para que los demás estemos bien. Prefiero pensar en la historia que ayer escuché sobre un hombre con Alzheimer, Dimas, que salía cada día a las 8 de la tarde a su balcón con su armónica y que pensaba que los aplausos para los sanitarios eran para él. La mujer que cada día lo cuida contaba emocionada como una mentira se acabó convirtiendo en realidad porque ahora los vecinos aplauden cada tarde a Dimas que hacía mucho tiempo que no se sentía tan feliz y que se pone guapo y hasta se perfuma cada tarde para ofrecer su pequeño recital.

Hoy me desperté dispuesta a estallar contra esa pequeña legión de personas inconscientes, descerebradas, egocéntricas y egoístas que se creen los ombligos del mundo y que tratan, con mil artimañas estúpidas, de saltarse el confinamiento pero no me da la gana prefiero quedarme con esos millones de personas , de todas las edades, que cumplen con su mejor sonrisa con el encierro y con las recomendaciones no sólo por ellas y por ellos mismos sino por todos los demás, porque cuidándonos, cuidamos al resto y, lo que es vital, seremos capaces de que esto acabe antes y en ello nos va nuestro futuro.

Hoy podría escuchar la canción de Joaquín Sabina, enroscarme en mi sillón y lamentarme mientras trato de responder a la pregunta de "quién me ha robado el mes de abril" pero no me da la gana.

En vez de eso pienso poner a todo volumen en mi equipo de música "Lucha de gigantes" y unirme a la voz de Antonio Vega y cantarla con él a voz en grito en mi salón.

¿Se apuntan?