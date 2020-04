Hosteleros de Palencia se forman con las tertulias online "Conectados por la gastronomía"

El Ayuntamiento de Palencia ha tomado diferentes medidas para paliar el impacto de la crisis en la hostelería y el comercio. Entre ellas destaca el aplazamiento del pago de las cuotas de basuras, en tanto en cuanto se estudia que no se cobre desde el día que se cerraron los negocios. Así mismo se plantea el no cobro de las tasas de ocupación de la vía pública y las terrazas, no durante el tiempo que dure la crisis, sino durante todo el año 2020, aunque se puedan abrir bares y terrazas.

El Consistorio además muestra su apoyo al sector hostelero, esta vez con formación especializada para afrontar el cambio, gestionar la incertidumbre y actualizar conocimientos en diversos temas relacionados con la gastronomía, a través de las tertulias online "Conectados por la gastronomía". Por lo que la Agencia de Desarrollo Local, a través de Gastropalencia y con la colaboración de la empresa Baseclick, especializada en la formación dirigida a hosteleros en diferentes áreas, ha puesto en marcha esta novedosa iniciativa, que tiene como objetivo acompañar y preparar a los hosteleros de cara a la apertura de los establecimientos.

De esta manera el Ayuntamiento, da continuidad y apoya el fortalecimiento de la hostelería palentina, que desde finales del año pasado, ha sido tomada en cuenta para potenciar la imagen de la ciudad como un destino turístico-gastronómico de calidad.

En este sentido, Mario Simón alcalde de Palencia, ha manifestado que "la prioridad del Ayuntamiento es apoyar a nuestros autónomos, empresarios del sector comercio y hostelería, con medidas fiscales que eviten la quiebra, ayuden a sostener el negocio y a mantener en la medida de sus posibilidades a sus trabajadores contratados".

A esta iniciativa se han sumado hosteleros de otras provincias castellanoleonesas que iban a participar en el I Campeonato de Pinchos y Tapas de Castilla y León, previsto para el 16-17 de marzo.

La primera tertulia, se ha realizado el lunes 20 de abril, sobre el Aprovechamiento de Recursos en la Cocina, facilitada Carlos Nuez, cocinero vasco ganador de varios concursos de pinchos.

Esta primera sesión contó con la participación de casi 20 hosteleros de Castilla y León, que intercambiaron ideas sobre la importancia de la viabilidad económica en la elaboración pinchos en los bares, aprovechamiento al máximo de la materia prima y la creatividad, para sorprender a los clientes con un pincho sabroso y rentable para el establecimiento y el cliente.

Entre los temas de formación de las próximas tertulias, se encuentran:

Innovación: del reto a la realidad.

Gastronomía en miniatura.

Diseño de Cartas - Menú.

Gestión de cambio (inteligencia emocional, herramientas para afrontar la incertidumbre)

Reinventarse y Comunicar

Técnicas de gastronomía en miniatura (Aprovechamiento de una carta).

Normativa para la apertura de la hostelería (posterior al anuncio oficial).

Las tertulias cuentan con el apoyo de las instituciones y empresas que colaboran con el Campeonato de Pinchos y Tapas de Castilla y León, como: el Ayuntamiento de Palencia, la Diputación de Palencia y Alimentos de Palencia. El patrocinio de Makro, DO RUEDA, Damma e Innova Chef. Y la colaboración de la cerveza 18/70 la rubia, bodegas y vinos Emina, Roams, embutidos de Cardeña, Salanort, café Lavazza de la mano de Espressa Coffee & Water, Hotel Rey Sancho, y el Instituto Virgen de la Calle.