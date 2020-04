El Parlamento de Navarra convalida por unanimidad el nuevo decreto con ayudas para autónomos

El pleno del Parlamento de Navarra ha convalidado este martes por unanimidad un nuevo decreto ley foral aprobado por el Gobierno foral con medidas frente a la crisis del coronavirus, medidas fundamentalmente dirigidas al colectivo de autónomos.

La norma aprobada prevé ayudas que se dividen en dos tipos. Por un lado, se concederá una ayuda directa extraordinaria de 2.200 euros a los trabajadores autónomos a los que les haya sido reconocido la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, siempre que cumplan una serie de requisitos.

Por otro lado, se ha previsto una ayuda de 700 euros para aquellos trabajadores autónomos que no se han podido acoger a esta prestación pero que han visto reducida su facturación. También se contemplan una serie de requisitos así como unos indicadores de patrimonio y renta que podrían incrementar esta ayuda hasta los 800 euros.

El pleno del Parlamento ha reunido únicamente a los miembros de la Mesa y a los portavoces de los grupos parlamentarios, además de a la representación del Gobierno. El resto de parlamentarios han vuelto a formalizar la delegación del voto, cuestión voluntaria pero recomendada por razones sanitarias.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha agradecido el apoyo de los grupos a este nuevo paquete de medidas y ha afirmado que "la colaboración constructiva está siendo la mejor herramienta en política para afrontar esta pandemia".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "el trabajador autónomo tiene que volver a ser protagonista en la recuperación del empleo, en salir de esta emergencia sanitaria, tiene que serlo como lo fue después de la crisis financiera de 2008, un elemento fundamental para el desarrollo de esta tierra".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha dicho que se "alegra de que Esparza venga a la senda de ayuda a los trabajadores, porque en 2008 no estuvo en esta senda". "Hoy se contrata profesional sanitario y sociosanitario, casi 60.000 trabajadores está en suspensión de contrato y no en supresión de contrato, hoy hay ayuda a pymes, micropymes y autónomos, hoy hay aumento de ayudas a las familias más vulnerables, hay ayudas al alquiler y no se pueden realizar desahucios". "Hoy eso es posible, porque hay un gobierno diferente con prioridades diferentes", ha afirmado.

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha afirmado que "la propuesta del Gobierno foral mejora con mucho la propuesta que presentó Navarra Suma el 3 de abril" y ha destacado que "está contemplado el grueso del colectivo y rige el fundamento de no dejar a nadie fuera". "Hay que abrir el prisma y hacer el ejercicio de no dejar en ángulo muerto a nadie", ha señalado.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que "en estos momentos de incertidumbre nuestra obligación es procurar a los ciudadanos la mayor seguridad posible". "Es responsabilidad de los aquí presentes consensuar medidas para garantizar la sanidad pública y el bienestar de los ciudadanos y, a pesar de que tengamos diferentes puntos de vista en numerosas cuestiones y de que seamos críticos con determinados aspectos de la gestión, queremos subrayar la importancia del diálogo", ha afirmado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que en algo más de un mes se han aprobado tres paquetes de medidas que "tienen la vocación de atender a la futura reconstrucción económica y social de la comunidad" y ha dicho que "nos toca ofrecer a la ciudadanía certezas".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "esta crisis está afectando a la economía de las casas, de la Comunidad y del Estado y es absolutamente necesario proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto del coronavirus y, una vez superada la crisis sanitaria, abordar la situación difícil de los trabajadores de Navarra".