Salamanca supera los 800 recuperados de la COVID-19 y los nuevos casos no llegan al 2%

Cumplimos el día número 38 del estado de alarma y confinamiento obligatorio con motivo de la propagación del coronavirus también en Castilla y León y en Salamanca. Encaramos la sexta semana de confinamiento obligatorio para la población.

Los datos de este martes, 21 de abril, son ofrecidos, como siempre, por el Ministerio de Sanidad y por la Junta de Castilla y León. Cada día, la Cadena SER de Salamanca te informa de cuanto sucede.

En España este martes hay 430 fallecidos más; en total han muerto 21.282 personas, un repunte del 2,06%, y de 31 nuevos fallecidos más respecto al incremento de este lunes.

Los contagios totales suben a los 204.178, con casi 4000 más en un día. El incremento no llega al 2%, pero en téminos absolutos la subida es inferior a las dos jornadas anteriores. No obstante, el Ministerio de Sanidad vuelve a cambiar algunos parámetros de medición o, al menos, no se han ofrecido tal y como sí ocurrió ayer, caso de los casos asintomáticos.

Además, se han recuperado ya 82.514 personas, casi 2000 más en un día. No es uno de los mejores números de la serie, puesto que España ha llegado a sumar más de 5000 recuperados en un día.

En Castilla y León los datos vuelven a ser negativos. En total, hay 402 casos más de COVID-19. La región suma 16259 contagiados en total, con un repunte este martes del 2,53%, por encima de la media española y en la media de los últimos días. La comunidad sigue siendo la cuarta con más casos en toda España pero, de nuevo, es la tercera que más crece en contagios en 24 horas de todo el país tras Cataluña y Madrid.

La actualización de los datos en Salamanca es esta: sumamos 49 nuevos casos, 31 más que ayer pero manteniendo el descenso paulatino de las cifras en relación a otras semanas. En total hay 2.651 personas contagiadas, y el repunte es del 1,8% en este martes, por debajo de la media nacional y, sobre todo, de la regional (que se sitúa en el 2,5%). La provincia sigue siendo la segunda más afectada tras Valladolid en cuanto a casos confirmados en total.



Además, hay 30 personas más dadas de alta en un día, manteniendo la tendencia de las últimas jornadas. La provincia supera los 800 recuperados, con 824 en total. Es la tercera con más altas tras León y Valladolid.



Se han producido cinco muertes más, con 292 fallecidos en total en Salamanca. Es la provincia con mayor número de decesos de toda la comunidad autónoma. Esta cifra también viene siendo habitual en las últimas semanas, lejos de los más de 15 muertos al día que ha vivido Salamanca en apenas un día.

La situación de las residencias sigue siendo horrible, con 367 personas fallecidas, de las cuales 169 tienen la enfermedad COVID-19 y otros 198 presentan síntomas compatibles. Hay más de 1400 ancianos aislados, y la suma de casos confirmados asciende a 604 personas. Por tanto, la situación en Salamanca sigue siendo enormemente preocupante.

Lo que indica la tendencia desde hace casi tres semanas es el veloz descenso en ocupación del Complejo Asistencial de Salamanca: en un día hay 14 pacientes menos ingresados, once menos en las plantas y tres menos en las unidades de críticos. En suma, hay 242 ingresados en planta y 33 en las UCIS, cifra cercana a la ocupación habitual de camas de estas unidades, que está en 28.

En lo que sí hay un repunte es en el número de personas afectadas en total en Salamanca por la COVID-19, según cifras de Atención Primaria. Entre los casos confirmados, y los posibles, hay 8.659 personas damnificadas.