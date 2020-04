Guía para desinfectar los alimentos de forma rápida y segura

En las últimas semanas hemos cambiado muchas cosas: la forma de relacionarnos, de trabajar, de hacer ejercicio e incluso la manera de ir al supermercado y de almacenar los productos que compramos.

Recibimos un paquete con estrés o el cambio en el kiosco con cautela. La desinfección se ha convertido en una rutina diaria. ¿Pero cómo lo podemos hacer de forma rápida y segura? Desde el instituto Nacional de Toxicología admiten que la combinación de algunos de estos productos destinados a la limpieza del hogar puede causar cuadros toxicológicos.

Durante una crisis sanitaria como esta, debemos protegernos, pero eso no basta. Tenemos que comprender el porqué. JM Mulet, científico, autor de ¿Qué es la vida Saludable? admite que "es importante no crear una sensación de falsa seguridad. Los guantes y las mascarillas no evitan que tengas que tomar otras precauciones".

Por todo ello, elaboramos una guía básica sobre cómo limpiar y desinfectar productos de forma sencilla y sin peligro de intoxicación.