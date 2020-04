Anil Murthy: del mutismo en Valencia a su tour internacional para no decir nada

La última entrevista realizada a Anil Murthy que nos ha llegado por agencias esta vez viene desde Singapur. ¡Cómo no! Porque el presidente del Valencia se está prodigando durante este parón obligado por diferentes medios haciendo declaraciones, pero todas ellas lejos de Valencia y de España, donde sólo se concede entrevistas cuando el que pregunta es él mismo (veáse la autoentrevista que se hizo en valenciacf.com el 19 de octubre) o si se la hace algún periodista de la radio del club.

Es a lo que se (y nos) ha acostumbrado Anil Murthy. Hablar sólo fuera, donde, curiosamente, poco profundizan nuestros colegas en sus preguntas. Y, por tanto, es donde más cómodo se siente el presidente del Valencia. Mucho mejor hablar para una emisora de radio de Singapur (su última aparición en CNA938) y recordar en tono jocoso cómo se produjo su primer contacto con Peter Lim y su consiguiente fichaje por el Valencia.

O su anterior aparición en un medio internacional. Fue en la versión inglesa del prestigioso New York Times donde Murthy sólo dijo como algo noticiable para un valencianista que estaba resultando complicado pactar una rebaja salarial con la plantilla. Porque el otro aspecto destacado de la entrevista fue adular a Peter Lim y sus conocimientos científicos, al resaltar que fue el magnate el que avisó a sus trabajadores de Valencia que el coronavirus venía para aquí y que debían estremar precauciones.

Así pues, escenarios más cómodos para él que someterse a preguntas en una rueda de prensa en Valencia. Una de esas comparecencias de preguntas ilimitadas a las que, durante más de una hora y con mucha frecuencia, se sometía hasta hace unos meses el anterior portavoz del club, Mateo Alemany. Pero entre Lim y él se cargaron a Alemany, dejando al Valencia sin un excelente director general y, a su vez, sin portavoz.

Porque, así como intentó ponerse el traje de director deportivo durante un tiempo emulando a Alemany, qué lástima que no hiciera lo mismo en lo de dar explicaciones. No concede ruedas de prensa, ni organizadas ni los llamados 'canutazos' (comparecencias improvisadas respondiendo a periodistas), ni entrevistas. Concedió una a la televisión con derechos de la Champions, tras el despido de Marcelino, y hasta ese 'marrón' se ha quitado de encima, primero con Arias y después con el director de Estrategias que ha firmado. Y al que recurre un viernes por la tarde-noche, careciendo de fuerza, para contestar un día y medio después a lo que el valencianismo se ha tomado como un ataque de Rubiales y sus planes si no se reanudan la Liga.

Y le vendría bien comparecer aquí, así se tendría que evitar rectificaciones a lo que, según él, son fallos de transcripción como en The Athletic, cuando, nuevamente ante un medio extranjero, sí se mostró más cómodo y dejó bien claro cuál debe ser el papel de un entrenador en el Valencia: un funcionario que acata las normas de Lim y Meriton, dejando así a los pies de los caballos a Celades y, a su vez, dejándonos entre ver por qué se cargaron a Marcelino.

Pero lo cierto es que en la prensa de aquí de Anil no se sabe nada. Tendremos que esperar a su siguiente parada en el 'Murthy's Press Tour' (puede ser en Singapur, Inglaterra o Australia, quién sabe) para desear que le pregunten por cómo lleva sus contactos con Ayuntamiento y Generalitat por la ATE y que explique qué piensa hacer con el nuevo estadio; si Peter Lim va a hacer un préstamo de accionista o una ampliación de capital ante el problemón de balance que le puede venir; sobre el equipo, Ferran Torres, Garay, Celades; si va a devolver el dinero correspondiente a los abonados si los partidos se juegan a puerta cerrada o si no se juegan; la idea de Rubiales;... Muchos asuntos de los que espera respuesta el valencianismo y de los que, miren por dónde, no suelen ser llegarnos noticias del extranjero.