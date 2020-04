Confinados en La Graciosa, el 'paraíso' canario al que no llega el coronavirus

Enzo y Fiorella llegaron a La Graciosa procedentes del Archipiélago Toscano del mar Tirreno, concretamente de la Isla de Elba. Allí se exilió Napoleón entre 1814 y 1815. Paradójicamente, esta pareja de octogenarios vive su particular exilio en otra isla, en La Graciosa, la única isla canaria a la que todavía no ha llegado la pandemia.

Al comenzar el confinamiento les cancelaron su vuelo de vuelta y allí siguen. "Mejor no se puede estar, por momentos me siento culpable porque están pasando muchas cosas feas", explica Fiorella desde el apartamento que ocupa en el lujoso complejo Evita Beach, en La Graciosa. "No es que me sienta feliz, pero estoy muy bien porque mejor que nosotros no se puede estar", explica. "No puedo pretender nada más. El sitio es precioso, el apartamento también, todo es ideal".

"Estoy en la terraza y hay una vista espectacular", explica Enzo. "Somos unos suertudos, de todas formas hay que cuidarse. Aquí estamos encantados, aunque naturalmente extrañamos también Italia. Llevamos tres meses aquí en La Graciosa", cuenta Enzo.

El año pasado estuvieron veraneando en Costa Teguise y llevan más de veinte años viniendo periódicamente de vacaciones a Canarias. La incertidumbre generada en el sector turístico encuentra un bálsamo en testimonios como el de Enzo y Fiorella: "Volveremos siempre, en cuanto se pueda, llevamos años viniendo. Canarias es un espectáculo, nunca nos olvidaremos de estas islas que son divinas", explica Enzo.

Las cifras en Canarias

El número de casos activos por COVID-19 en Canarias se situó este lunes en 1.087, lo que supone una reducción del 25% en relación a los 1.450 registrados el 6 de abril, 14 días antes, cuando se alcanzó el máximo de pacientes activos. El número de casos activos en cada momento se obtiene de restar a los casos acumulados las personas ya dadas de alta y las fallecidas.

Desde el 6 de abril, el número acumulado de contagiados en Canarias ha aumentado en 360, al pasar de 1.725 a 2.085 (un 21% más), según los datos de la Consejería de Sanidad correspondientes a las 20.00 horas del lunes. Pero en ese periodo se han producido 692 altas (de 186 personas recuperadas se ha pasado a 878, un 372% de aumento) y a la vez 31 personas más han fallecido (de 89 se ha pasado a 120 acumulados, un 35% de aumento), lo que explica la reducción en una cuarta parte en el número de casos activos hasta 1.087 la cifra más baja desde el 28 de marzo, hace 23 días.

A los datos diarios que facilita a las 20.00 horas la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias al ministerio de Sanidad hay que sumar este martes un nuevo fallecimiento, hasta un total de 121 desde el comienzo de la epidemia. De acuerdo con esos datos diarios, Canarias terminó el lunes con 837 hospitalizaciones acumuladas, once más que el domingo, y un nuevo ingreso en UCI, hasta acumular 164 pacientes graves.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.