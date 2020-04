La editorial eBooksBierzo abre la descarga gratuita de su catálogo

La editorial eBooksBierzo se suma a las iniciativas de apoyo a la lectura y al libro, y con motivo del Día del Libro 2020 comparte solidariamente su fondo editorial on line, en descarga gratuita, con un solo clic, entrando en la web http://paradiso-gutenberg.com/tienda/.

eBooksBierzo es la primera y única editorial digital especializada en libros de temas y autores bercianos. Creada en 2013 por el escritor Valentín Carrera, ha reunido en estos años un catálogo de casi cuarenta títulos, de autores tan reconocidos como César Gavela, Consuelo Álvarez de Toledo, Santiago Macías, Manuel Cuenya, Eduardo Fra o María José Montero.

El catálogo comprende novela, poesía, fotografía, ensayo, y nada menos que las Obras Completas del novelista romántico Enrique Gil, en doce volúmenes, incluyendo las ediciones de El Señor de Bembibre en castellano, inglés y francés. Todo ello se ofrece ahora gratuitamente “contra el confinamiento”.

“Al compartir en abierto el catálogo de eBooksBierzo ―ha explicado Valentín Carrera―, ponemos a disposición de los bercianos, especialmente de los que están lejos de su tierra, y de todo el mundo, más de 10.000 páginas de lectura, entretenimiento y reflexión, para acompañar los tiempos difíciles del confinamiento producido por la pandemia del Covid19”.

Los secretos del SIL, de Arturo Suárez-Bárcena

Noches de sexo y corrupción. La novela negra que revuelve los intestinos de la sociedad biempensante de Ponferrada. La novela canalla de un escritor por descubrir. Arturo Suárez-Bárcena: síganle la pista.

Atardecer en ATENAS, de Aniceto NÚÑEZ

La radical actualidad de la democracia ateniense. Sócrates ante la crisis o la guerra de Irak. La radical actualidad de la muerte de Sócrates, ejecutado por la democracia ateniense.

San Román de BEMBIBRE, de ValentínCarrera

Viajero en el tiempo y la memoria por la villa romana Interamnium Flavium. De vidas y costumbres, de infancias y abuelos, de pleitos con la memoria.

La puta MAR, de Valentín Carrera

Premio Blanco Amor de Novela Longa. La puta mar es el retrato épico y sin complacencias de la vida marinera: las cuotas comunitarias, la vida a bordo, la escasez de capturas, la dureza del trabajo, el retorno a casa, el paro, el sexo, el contrabando, la ausencia, la frustración, el naufragio de vidas y barcos.

La vuelta al Bierzo en 80 FOTOS de Anxo Cabada

Cada mirada es la primera mirada. Anxo Cabada es berciano de adopción. Ha recorrido intensamente El Bierzo a pie y a caballo y pertenece, por derecho propio, a la escueta nómina de fotógrafos y artistas que aportan a cada mirada su propio sello inconfundible. Este libro es el primer eslabón de una cadena fotográfica digital en crecimiento

Diccionario VACILANTE, de Paulino Novo

Un enredo lingüístico, con humor e ingenio; un crucigrama vital; un maestro jugando con las palabras y sus dobles y triples sentidos. Una lectura amena y sugestiva.

TEMPLARIO, de Valentín Carrera

Guion cinematográfico. Pasión y muerte del último templario, inspirado en la novela histórica del escritor berciano Enrique Gil. El guion contiene los ingredientes de una película de acción basada en la persecución y destrucción sistemática de los Templarios por el Papa y el Rey de Francia, a finales del siglo XIV.

Vida de MI VIDA, de Consuelo Álvarez de Toledo

Breviario de abuelidad. Confesiones de jóvenes abuelos. A sus años otros muchos llevan faja color carne y se abrigan junto al brasero con una mañanita de ganchillo “color ala de mosca”, describe Consuelo, hacen conservas, salen a la plaza a ver pasar la vida o inspeccionan las obras.

Cuatro PALABRAS sobre El Bierzo, de José Castaño Pose

Un texto imprescindible para los amantes de la cultura berciana, de un autor adelantado a su tiempo, cuyo pensamiento sigue vigente. Esta obra breve es una curiosidad y una delicia escrita en 1897 por el librepensador berciano José Castaño Posse, autor del best seller Una excursión a las Médulas.

Álbum de BEMBIBRE de Valentin Carrera y Manuel Domínguez

Primera recopilación de fotos antiguas de Bembibre y abrió caminos a otras recuperaciones de la memoria fotográfica local, como el libro dedicado al fotógrafo Bernardo Alonso Villarejo. Los autores, Valentín Carrera y Manuel Domínguez, realizaron entre 1991 y 1992 un amplio trabajo de investigación, recorriendo muchas casas y documentando las imágenes con el testimonio vivo de los vecinos de mayor edad.

El BORSALINO Rojo, de Arturo Suárez-Bárcena

Un relato del Madrid de la crisis, del caos de las suprime, del amor a la literatura y una elegía de la amistad. Una ciudad mesetaria, Salamanca, un periodista que escribe con ansias de gloria y del tumulto de la gran ciudad. Marquesas repintadas y trasnochadoras, los cigarros de plástico de Joaquín Sabina. Y un borsalino rojo...

TRASMUNDO, de Manuel Cuenya

Siete micro relatos en El Bierzo, a la manera de Allan Poe. Apréstese el lector a sentirse secuestrado durante el tiempo que dure la lectura de TRASMUNDO. El autor hurga en la memoria para plasmar experiencias vitales y relatos de viajes.

DE NUEVO en el camino, de María José Montero Núñez

Este poemario de María José MONTERO es un compendio de vivencias, un abanico de sentimientos, un engranaje de palabras que brotan desde muy adentro y que contienen la esencia del dolor, del compromiso, de la gratitud, del cariño, de la denuncia social contra cualquier injusticia, hipocresía, mentira, negligencia; pero siempre con un pálpito de esperanza.

La dama de Las MÉDULAS, de Susana Villar

Novela histórica, romántica y de aventuras con túnica de druida y ojos ávidos de romance, para presentar en sociedad la novela de la escritora berciana Susana Villar, quien toma la palabra para transportarnos a un mundo mágico de romanos, minas de oro, legiones, esclavos, druidas, intrigas, amores y venganzas.

NOR Noroeste, de César Gavela

Cuentos desde la lluvia, el humor y la melancolía. César GAVELA deslumbrante: el autor berciano-galaico-valenciano en estado de gracia; una obra original y sorprendente que hará las delicias de los lectores. Veintinueve relatos breves, a cada cual más ingenioso y divertido, siempre con final inesperado, para leer sin compasión en la playa, en la montaña, o mientras el cuñado hace la paella.

Tras los visillos, de Julio Mauriz

Las postreras horas de vida de una anciana compleja, con un pasado, digamos escabroso, y que en nada se ajusta a su condición de mujer originaria de familia con abolengo; y mucho menos a sus profundas creencias religiosas. Se podría decir que Mencía es una señora que ha tenido una doble vida...

Memorias de un niño en Rusia 1937-1957, de Ángel Belza

La historia de los niños de la guerra es la historia del siglo XX. Ángel Belza es uno de los veinte mil niños y niñas vascos dispersados por el Gobierno vasco entre familias y colonias de acogida en toda Europa. Salvados de una guerra y metidos en otra aún más atroz, desterrados de su infancia, de su tierra y de sus familias, extrañados, apátridas, vagabundos.

1001tuitsxamor, de Valentin Carrera

El auto de imputación de la Infanta Cristina de Borbón en Twitter.

Nueva edición, 350 págs., incluye la declaración íntegra de la Infanta con las 200 veces que dice al Juez "no lo sé, no me consta, no lo recuerdo". Las verdaderas claves de la decadencia de la Casa Real.

Manuel Girón, de Santiago Macias

La memoria de los hombres y mujeres que al final de la guerra civil se echaron al monte para defender la legalidad republicana, sigue siendo incómoda. Víctimas del franquismo, la transición política acabó por convertirles en víctimas del silencio. Este ebook es una versión breve, con amplia documentación gráfica y aportaciones novedosas, de la extensa biografía de Girón, El monte o la muerte, escrita por Santiago Macías.

Los comuneros, de Luis López Álvarez

La 9ª edición Los Comuneros se editó por primera vez en 1972 en Cuadernos para el Diálogo y alcanzó pronto una gran popularidad, convirtiéndose en himno de la dignidad de Castilla, con versiones musicales de Nuevo Mester de Juglaría y del grupo de heavy metal Lujuria, entre otras. Esta edición es la 1ª en ebook que abre lecturas en ipads y tabletas a las nuevas generaciones

Romance sangrante, de Pedro G. Cotado

Pedro Cotado es nuestro particular protestante, o protestón, incómodo con el poder y sus contubernios, lúcido como un profeta capaz de darnos esta “visión cruda y constructiva de la actualidad laboral, social, política, humana… de un siglo absurdamente incierto”.

Horizontes lejanos, de Velia Ares

Cinema Paradiso en Villadepalos: Horizonte Lejanos es un libro autobiográfico de película, porque la vida de su autora, Velia Ares Sánchez , no podría entenderse sin el cine, sin la gran pantalla del Cine Ares, que ella y su marido Santiago fueron capaces de regir durante años en un pequeño pueblo berciano, Villadepalos.

De carbón y nieve, de Eduardo Fra Molinero

De carbón y nieve cuenta la vida de una mujer berciana de origen humilde y gran belleza, Puri, Purificación Silva, extraordinariamente dotada por la Naturaleza para el arte de sobrevivir. Una violación temprana, una familia desguazada como tantas... Una virgen de carbón y nieve.

POESÍA, de Enrique Gil

La poesía de Enrique Gil ha permanecido casi inédita; en los 168 años transcurridos desde su muerte ha sido editada tres veces: Poesías Líricas, BAE y Breviarios de la Calle del Pez. Esta cuarta edición se abre con Introducción, donde Valentín Carrera indaga las claves del idealismo giliano y propone nuevas lecturas de su poesía, y presenta los treinta y dos poemas escritos por Enrique Gil entre 1837 y 1842.

El Lago de Carucedo, de Enrique Gil

El Lago de Carucedo es una preciosa rareza llena de sorpresas, narrada en la escenografía prodigiosa del lago de Carucedo, Las Médulas y las aldeas de Lago y Villarrando. Escrito en 1840, durante una convalecencia en la que Gil recorrió El Bierzo, ha sido injustamente olvidado, como casi toda la obra de Gil.

Viaje a una provincia del interior, de Enrique Gil

Bosquejo de un viaje a una provincia del interior, que es su título original, es una deliciosa serie de ocho artículos escritos por Enrique Gil en el verano de 1842, en los que recorre y describe con precisión y belleza la vida, la historia y el paisaje de Bergidum, Las Médulas, el Valle del Silencio, Carracedo, Cornatel, Bembibre, Astorga, León y la vera del Torío, finalizando en tierras de Sahagún su itinerario por la “provincia del interior”.

Crítica teatral, de Enrique Gil

El mejor crítico teatral de Madrid: la importancia de la Crítica teatral de Gil requería este volumen monográfico que limpia y ordena por vez primera las cuarenta y una piezas publicadas de 1838 a 1844, incluidos textos inéditos y el estudio preliminar de Miguel A. Varela.

Miscelánea, de Enrique Gil

Miscelánea reúne once ensayos de Gil, publicados en prensa entre 1839 y 1844, de muy variada índole: las poesías de Espronceda, los cuentos fantásticos, el romance histórico, la filosofía de Luis Vives, Erasmo, el Descubrimiento de América y la epopeya de Cristóbal Colón, los Comuneros de Castilla, las sagas de la mitología escandinava o los viajeros ilustrados.

Viajes y costumbres, de Enrique Gil

Un Romántico Ilustrado por el Noroeste de España. Viajes y costumbres es la colección de los trece artículos costumbristas publicados por Enrique Gil entre 1839 y 1844 en los periódicos de mayor difusión y popularidad de la época.

El Señor de Bembibre, de Enrique Gil

El Quijote berciano: En palabras del editor Valentín Carrera, “El Señor de Bembibre ha sido leído y aprendido en la escuela por generaciones de leoneses y bercianos. Con esta nueva edición, también disponible en ebook, como toda la Biblioteca Enrique Gil, apostamos porque en papel o en la tableta digital continúe siendo libro de cabecera también para los jóvenes lectores del siglo XXI.

Último viaje, de Enrique Gil

Alfa y Omega en la vida de Enrique Gil. Este octavo volumen que corona la edición de las obras completas de Enrique Gil en su II Centenario (1815-2015) contiene el alfa y la omega del extraordinario escritor romántico, poeta tímido, cisne sin lago, alma en pena, poliedro inclasificable de suaves aristas y mil caras aún desconocidas.

Ensayos literarios sobre Enrique Gil

Este volumen, en cierto modo complementario de las Actas del Congreso Internacional «Enrique Gil y el Romanticismo» (El Bierzo, julio de 2015), recoge siete ensayos de gran interés que no tuvieron cabida en el Congreso.

Enrique Gil y El Bierzo. Antología

Esta antología no escoge las mejores páginas, sino toda la obra de Gil relacionada con El Bierzo como texto, pretexto y contexto. Que los lectores y lectrices escojan sus pasajes favoritos; que los docentes y estudiantes conviertan este rico arsenal literario en caudal de conocimiento y amor al Bierzo.

THE LORD OF Bembibre, english version

The Lord of Bembibre: The Spanish Templar. The first translation into English of Enrique Gil's El Señor de Bembibre. Translated into English by Margarita Núñez Gonzalez, Brian Morrissey and Alonso Carnicer.

Le Seigneur de Bembibre

La lecture de ce livre peut décontenancer un Français ignorant de la littérature espagnole et même de la géographie de ce pays. Je m'efforce donc de révéler quelques aspects de l’œuvre, du pays et de l'auteur, ce qui éclairera bien des mystères.