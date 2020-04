"Querida amiga: No estás sola"

"Querida amiga: Me llamo Álvaro, tengo 13 años y, como ya sabrás, ahora mismo estoy confinado en mi casa como el resto de la población. Al ser niño, el único pensamiento que ronda mi cabeza es el de salir cuanto antes a la calle para poder estar con mis abuelos, para ir al cole y ver a mis amigos, para poder volver a jugar al fútbol con mi equipo... Pero, reflexionando, me doy cuenta de que mi situación no tiene ni punto de comparación con la tuya, con lo que tú estás pasando y me siento un egoísta"



Así arranca la carta de Álvaro García, de 13 años, enviada a los usuarios de residencias de mayores. Era una tarea de lengua, pero él la ha tomado con algo más importante. Como una oportunidad para ayudar a gente que lo está pasando mal. Pero que él.

"Con esta carta me gustaría mostrarte todo mi apoyo y ánimo y, con ella, también quiero que sepas que no soy yo el único que está contigo mandándote ánimo y admirando tu paciencia y valentía, sino que la sociedad entera está contigo, con vosotros, con todos los afectados por el coronavirus porque, aunque muchos ignoremos lo que significa estar ingresados, conocemos el cariño y la unión que existe en las familias y, de este modo, me gustaría formar parte de la tuya en estos momentos."

La carta que escribe Álvaro es una tarea de la asignatura de Lengua del Colegio Las Carmelitas de San Fernando (Cádiz). En ese departamento, la profesoras Cristina Pérez, Toñi Serrano y Merche Pérez decidieron proponer a sus alumnos escribir cartas a los mayores que permanecen aislados por el coronavirus. "Creemos que trabajar con la emoción y la empatía ayuda mucho a los alumnos", explica Cristina Pérez. Y los alumnos, como Álvaro, se pusieron al teclado.

"Desde aquí, desde mi casa, te ruego que sigas luchando, que no te des por vencido/a, que sigas siendo paciente. Los sanitarios lo están dando todo; no pierdas la esperanza pues ya verás que este "bichito" tiene los días contados en España. Ten siempre muy presente a tus seres queridos porque, donde quiera que estén, te aseguro que ellos están deseando volver a verte, a abrazarte y a darte muchos, pero que muchos besos"

La tarea salió tan bien que las cartas fueron enviadas a los residentes de mayores que han comenzado a recibirlas con enorme emoción. Es el caso de Elisa Bartolomé, usuaria de la Residencia de Cruz Roja de San Fernando. "Es increíble que un niño pueda expresarse tan bien, con tanto cariño, con tanto ánimo, me ha dado mucha fuerza", explica desde su habitación con la carta en la mano. Álvaro, que no puede ir a ver a sus abuelos, ni jugar con sus amigos, ni ir a sus partidos de fútbol, admite que su situación no es comparable con la de esos mayores. Es lo que cuenta en su carta.

"Espero que esta carta te haya servido, por lo menos, para alegrarte estos minutillos. No te preocupes, yo estaré pensando en ti a todas horas, como un familiar más. Pelea como el campeón/la campeona que eres y nunca te rindas. Piensa tan solo en lo bien que vamos a estar cuanto esto termine. ¡Tú puedes! ¡No te desanimes!"

Las profesoras están tan contentas con el resultado que plantean publicar las cartas en un libro. Además, van a enviarlas a más residencias. Álvaro escribió su carta sin saber quién la iba a leer. Ahora sabe que Elisa la ha leído y que está muy agradecida. "Cuando esto pase, iré a verla".