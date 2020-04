Onda empieza el reparto de 15.000 mascarillas solidarias a mayores de 55 años y grupos de riesgo

El Ayuntamiento de Onda, a través de los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, va a iniciar el reparto de las 15.000 mascarillas solidarias de tela entre los vecinos mayores de 55 años así como entre las personas que pertenecen a alguno de los grupos de riesgo, frente al Covid-19, establecidos por las autoridades sanitarias.

Un equipo de voluntarios junto a la alcaldesa, Carmina Ballester, y concejales del equipo de gobierno han preparado las mascarillas en bolsas higiénicas. Por la tarde se empezará el reparto por los barrios periféricos de la ciudad.





Las personas mayores empadronadas en el término municipal de Onda no necesitan realizar ningún trámite ya que a lo largo de esta semana les acercaran a casa las mascarillas. Por su parte, los menores de 55 años que pertenezcan a grupos de riesgo deberán llamar al teléfono de Servicios Sociales 666 044 078 para solicitarlas y también se les entregará en casa.





Cabe recordar que las 15.000 mascarillas han sido cosidas por costureras locales y por el movimiento solidario Valencia Cose. El material ha sido donado por las empresas Libra y VisualNACert y, por su parte, el Ayuntamiento de Onda ha asumido todos los costes derivados y coordinado la acción.





Demanda de tests para la residencia

Sobre esta actuación, Ballester ha señalado que “Onda no puede esperar a que Gobierno y Generalitat se decidan a actuar, porque está en juego la salud de nuestros vecinos y la mascarilla es en estos momentos un producto de primera necesidad para muchos. Por eso hemos trabajado para garantizarlas desde ya a todos aquellos que las necesiten”.

En esta misma línea, la primera edil también ha solicitado a la Generalitat, una vez más, que “realice tests de forma periódica a todos los trabajadores y usuarios de la residencia de mayores de Onda, ya que de no haber sido porque los ediles del equipo de gobierno financiamos los tests a los profesionales sanitarios, a día de hoy seguirían en contacto con los mayores los diez empleados que dieron positivo y que no lo sabían porque la Generalitat no les había hecho el test”