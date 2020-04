10:45 | Torroella de Montgrí està preparant el pavelló municipal d'esports per si s'ha d'acollir gent desallotjada de les seves cases. El municipi està molt pendent de la mota del riu Ter, que encara té punts dèbils des del pas del temporal Glòria.

La mota del Ter a Torroella de Montgrí en un dels punts dèbils. / Imatge: Protecció Civil

Hi ha mobilitzat camions amb material per tapar les filtracions que hi ha en aquests punts. En preocupen especialment dos: a la zona del rec de Molí, que estava a la recta final d'unes obres de reparació i un altre punt a prop de la depuradora -molt a prop de la desembocadura- on hi ha uns quants masos. Protecció civil es prepara per desallotjar aquests masos.



Són els últims episodis d'un dia que ha començat amb el rescat de dos conductors que s’han vist sorpresos per l’aigua que s’acumula a l’entorn del pont de Verges, especialment al costat que dóna a Ultramort. Un d’ells ha pogut sortir pel seu propi peu del cotxe però a l’altre l’han hagut de rescatar els GRAE de bombers amb símptomes lleus d’hipotèrmia. L’home havia aconseguit pujar a sobre del capó del cotxe.

El nivell de l’aigua superava la porta dels vehicles. De fet, el camió que els bombers han fet servir en aquesta operació també ha hagut de ser arrossegat per una retroexcavadora perquè havia quedat atrapat.

La pluja no ha parat en tota la nit. Ara mateix, el riu Onyar porta més aigua que el Ter al seu pas per Girona. Són més de 460 m3/s però estan lluny del pic que es va assolir durant el temporal Gloria i lluny del desbordament. A Colomers, el Ter en porta 700, lluny dels més de 1.000 que tenia ara fa tres mesos.

Un altre dels rius que preocupava, el Daró, ha anat a la baixa a La Bisbal. A mitjanit portava uns 215 m3/s mentre que ara en porta uns 155. També porta molta aigua la Tordera amb 259 m3/s a Fogars.

Segons Trànsit, ara mateix hi ha aquestes afectacions viàries

C-31 tallada a Ullà per inundacions

N-260 tallada a Portbou per obstacles a la via

GIV-6321 tallada a Albons per esllavissades

GI-682 tallada a St. Feliu de Guíxols per esllavissades

GIV-6226 tallada a Garrigàs (des de l’enllaç amb N-II) per inundacions

GIP-5129 tallada entre Vilafant i Borrassà per inundacions

GI-682 tallada a Blanes per despreniments

GI-643 tallada a Serra de Daró per inundacions

GI-542 tallada a Osor per esllavissades

GIP-6021 tallada a Peralada per inundacions

C-25 a Arbúcies 1 carril tallat per obstacles a la via

GI-682 a Tossa de Mar 1 carril tallat per esllavissades

GI-681 a Tossa de Mar 1 carril tallat per esllavissades

GIV-6322 circulació amb precaució per inundacions entre l’Escala i Albons

Les pluges han provocat inundacions a Ullà i aquesta matinada també s’han inundat baixos de cases a Port de la Selva. Al telèfon d’emergències 112, fins aquest moment (8:15) han rebut 34 trucades des del Gironès, 33 des de la Selva i 32 més des del Baix Empordà.