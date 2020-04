Sergio López: "Mi objetivo es Tokio 2021"

El Director General de Deportes Fran Sánchez ha entrevistado en un directo de Instagram al joven atleta Sergio López. El deportista ha comenzado admitiendo el amor por su lugar de origen y lo importante que es para él: "Me siento orgulloso de donde soy, tengo el corazón dividido entre Aljucer y Alcantarilla (donde entreno). Como buen huertano y cuando me lo pide el cuerpo, intento ayudar a quitar hierbas a mi padre en el campo, también a mi madrina. Ahí nos reunimos siempre los primos mayores. Ya que somos tantos, tenemos ese momento para reunirnos".

En sus inicios, el deportista ha destacado que el atletismo no siempre fue primera opción: "Yo empecé jugando al fútbol sala en ElPozo Murcia. Desde que tenía 7 años hasta los 14, pero me viene de familia y tenía curiosidad por ello, eso me enamoró... Y sigo enamorado. Mi familia ha influido mucho, era mi ejemplo. También mis tíos, al final me rodeaba de ellos porque siempre han hecho deporte. Pero conforme iba creciendo, mi abuela era el verdadero ejemplo".

Profundizando en el tema de su abuela, Sergio López ha reconocido, además, que "es un ejemplo de vida y lucha. La forma en la que crió a mi madre y mis tíos y luego ser capaz de ser tercera del mundo en categoría de veterano con 76 años. Eso me hizo querer igualarla".

En cuanto a su forma de vivir el atletismo, ha dicho que "hace falta constancia de trabajo, un cuerpo técnico que apueste por ti y la actitud en entrenamientos y competición". Como éxitos deportivos, Sergio ha recordado que "de los logros más importantes que he conseguido, me quedo con Glasgow en Europa. Fue la primera vez que debutaba en la Selección y en esa carrera me sentí muy bien. También con el récord de España de 100 metros lisos sub20. Desde este año pasado, que empecé a tomarme más en serio los entrenos, apuro y a veces hago dos sesiones en un día".

Pero sin duda, tras reflexionar sobre el pasado, el futuro se presenta ilusionante para el murciano, ya que el objetivo del próximo año es acudir a los Juegos Olímpicos: "Tengo todas las instalaciones para entrenar, es el objetivo claro, quiero ir a Tokio 2020. Tenemos una gran incertidumbre y veremos lo que pasa. Este confinamiento me ha enseñado lo que de verdad quiero en un futuro y a valorar todas las cosas que he hecho. Estoy siendo capaz de pensar y de dar las gracias a todos los que me ayudan".

Para finalizar, Sergio ha querido hablar sobre su método para estar centrado cada día y sobre todo antes de la competición: "Trabajo mucho la concentración, lo hago todos los días, incluso antes de dormir. Al final dependemos de eso, una mínima acción o pensamiento cuenta. Esa es otra clave para llegar alto", ha apostillado.