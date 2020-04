"Nos preocupa la vuelta al cole, cómo será el próximo curso"

“El colegio no puede ser una fuente de infecciones, tiene que ser una fuente de conocimientos”, es la conclusión con la que se queda María Jesús Cabero, nueva jefa de la sección de Pediatría del Hospital Marqués de Valdecilla y al frente hasta ahora de las Urgencias pediátricas del centro. En una entrevista en Hoy por Hoy Cantabria ha asegurado que esta pandemia nos ha enseñado que sin colegio los niños no se ponen malos y por ello toda la sociedad va a sacar conclusiones. “Hemos aprendido que se puede estudiar sin ir al colegio, que se puede compatibilizar más con los trabajos de los padres, por eso nos preocupa la vuelta al cole en septiembre. Tendrán que ir menos horas al colegio, no todos en el mismo tramo horario, no podrán salir todos al patio a la vez y se tendrán que lavar mucho las manos, se tendrá que vacunar de la gripe todo el personal educativo... La vuelta al colegio nos preocupa mucho porque no sabremos diferenciar si es gripe, bronquiolitis o coronavirus si no se toman las medidas adecuadas” ha explicado Cabero.

En primera línea de las Urgencias Pediátricas, Cabero destaca que inicialmente, tras la declaración del Estado de Alarma, disminuyó de forma drástica la afluencia al servicio porque había miedo, “ahora está aumentando”. Por eso insiste en el mensaje, no debe acudirse por patología leve, pero si alguien tiene un dolor como una apendicitis, “aquí pueden estar seguros de que no van a coger ningún germen, venir a Urgencias es una cosa segura” ha reiterado. El confinamiento reduce la atención a menores por las fracturas que se pueden producir en el parque o el colegio, pero aumenta los accidentes domésticos por ingesta de lejía, obstrucciones con objetos de las vías respiratorias o ingestas de piezas de pequeño tamaño.

Sobre la decisión adoptada por el Gobierno para que los menores salgan a la calle a partir del domingo, Cabero señala que este tipo de decisiones deben comunicarse cuando estén bien reflexionadas y no crear confusión. “Cada niño y cada casa es un mundo, cada situación es diferente y cada circunstancia debe ser valorada de forma individual. En todo caso, los pediatras consideramos que el menor que lo precise debe poder salir al aire libre, no a un supermercado”, ha zanjado.

Experta en enfermedades del sistema respiratorio, Cabero ha explicado que sobre la afección del coronavirus en los niños, se conoce todavía menos que su incidencia en adultos. “Si sabemos que la letalidad e incidencia en la sociedad pediátrica ha sido menor que en personas mayores, pero no estamos en disposición de determinar cuál ha sido su incidencia en la población infantil, lo que sí está claro es, que en las familias, al igual que ocurre con otros virus respiratorios, comienza en los niños y se transmite al resto de miembros de la familia” ha desarrollado.

“Si que es verdad que atendimos a finales de febrero y principios de marzo a un número elevado de menores con fiebre, neumonía o bronquiolitis que ahora pensamos pudieron estar relacionados con Covid-19, pero que habrá que estudiar”. Y es que a nivel nacional se está realizando un estudio para determinar también si algunas afecciones cutáneas que han desarrollado algunos menores pudieran estar relacionadas con el coronavirus. “En el plazo de un mes podríamos tener alguna conclusión en este sentido”, ha adelantado la pediatra.

Por último, Cabero nos ha contado los avances que se están dando a nivel nacional en la atención al parto en madres positivas de Covid-19. “Inicialmente, con muy buen criterio, se tomaron medidas extremas de aislamiento, pero ahora se está favoreciendo, con las precauciones adecuadas que permanezcan juntos la madre y el recién nacido. Del mismo modo, al existir estudios que determinan que la infección no se transmite en la leche materna se está favoreciendo la lactancia en estos casos” ha concluido la doctora.