Ximo Puig pide disculpas en Les Corts a los sanitarios de la Comunitat Valenciana

La Diputación Permanente de Les Corts ha comenzado con un minuto de silencio en memoria y como muestra de solidaridad de las víctimas de la pandemia de coronavirus. Ha continuación ha tenido lugar la intervención de president Ximo Puig, que ha admitido que el Consell no fue consciente del alcance de lo que se venía, aunque afirma que no es el momento de hacer “evaluaciones sino de gestionar."

Puig ha repasado las distintas actuaciones llevadas a cabo en todos los ámbitos, actuaciones que ha cuantificado económicamente en 341 millones de euros, la primera parte de la factura a la que la Generalitat hará frente, según ha indicado.

Puig pide perdón a los sanitarios

El jefe del Consell que ha anunciado la llegada del decimoquinto avión con material sanitario y ha pedido perdón al personal sanitario porque no ha tenido el material de protección necesario. "También en los primeros momentos de la epidemia, cuando nuestros profesionales no contaban, en algunos casos, con toda la protección que merecían", ha destacado Puig, quien les ha pedido disculpas, como president de la Generalitat, "por no haber llegado a tiempo", por haberse visto "superados en la falta de material protector".

Un gran acuerdo valenciano para la reconstrucción y el desconfinamiento progresivo

En el ámbito político Puig ha pedido que a partir del 9 de mayo la Comunitat afronte el desconfinamiento de manera progresiva, adaptada a la realidad propia y descentralizada por parte del Gobierno pero también por parte de la Generalitat hacia las administraciones locales y ha pedido a los grupos políticos y a los agentes sociales alcanzar un acuerdo de reconstrucción para poder afrontar lo que va a venir. Sería "un gran acuerdo valenciano" para superar la crisis sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus, que implique a "todos los agentes involucrados en la prosperidad" de la Comunidad Valenciana.

En este sentido ha agradecido la "actitud constructiva a lo largo de este mes crítico" de los portavoces parlamentarios, especialmente, de los de la oposición.

El presidente ha defendido que la Comunidad Valenciana necesita superar el período de confinamiento a partir del 9 de mayo y volver, progresivamente, a la nueva normalidad, con la mayor apertura posible y sin correr riesgos para la salud, porque, según ha dicho, "el confinamiento total también tiene un elevado coste".

Ha reivindicado el derecho de la Comunidad Valenciana a "adaptar el post-confinamiento" a su realidad particular y ha destacado que una comisión abierta de 13 expertos en áreas cruciales de esta pandemia "ya está aportando ideas para la vía valenciana" de esta transición.

La oposicion acepta la peticion del president pero quiere que se le deje colaborar

Isabel Bonig recuerda que el PP afrontó la crisis del 2008 sin el apoyo de la entonces oposición, y aunque respalda al president ha censurado algunos aspectos como la falta de material sanitario o la tardanza en la realización de los tests. Ha insistido en ofrecerle a Puuig su respaldo para la aprobación de un presupuesto de legislatura y que le pide que ponga fecha para empezar a trabajar. Bonig afirma que que vendrán tiempos duros en los que se necesitará estabilidad y le ofrece su apoyo.

En la misma línea Toni Cantó de Ciudadanos, que le ha reclamado el pacto de reconstrucción que lleva planteando su formación durante la crisis. "Me hubiera gustado que hubiera puesto fecha y lugar para que desde Les Corts podamos iniciar un trabajo conjunto para esta tarea de reconstrucción", ha dicho, avanzando que será leal y agradeciendo también las disculpas.

Ha apuntado que los ciudadanos tienen miedo ante la "percepción de que no existe un plan real, sino caos e improvisación" al ver cómo el Gobierno central "va dando bandazos". Por ello, ha pedido reformular los presupuestos, "olvidarse de consellerias que no sirven, acabar con subvenciones, duplicidades, ciertos chiringuitos y apretarse todos el cinturón" incluso le aconseja que cambie de socios que en su opinión son mas críticos con Puig que son los tres grupos que conforman la oposición parlamentaria.

José María Llanos de Vox también ofrece su apoyo, pero asegura que "lealtad no es complacencia". Hay muchas cosas que Puig no ha hecho bien y no lo admite. Su grupo, según ha indicado, ofrece lealtad a quien actúa "correctamente o con la única finalidad de adoptar medidas para el bien de la ciudadanía" pero "hay que denunciar y actuar frente a una administración irresponsable, incompetente e ineficaz".

"Lealtad no es un cheque en blanco", ha dicho, y cuando "no se hacen las cosas o se hacen tarde o mal hablar de lealtad sonaría más a complicidad o a traición a los ciudadanos"

Los socios del Botànic apoyan al president pero tambien ofrecen sus recetas

El portavoz del PSPV, José Muñoz ha alabado la gestión del Botànic "dando la cara y sin improvisación" con 39 comparecencias de la consellera de Sanidad, la socialista Ana Barceló. "El oasis valenciano tiene mucho que ver Ximo Puig", ha afirmado, rechazando los que "confunden derechos con 'paguitas'" o los que generan "el dilema de elegir entre vida y empleo".

El síndic de Compromís, Fran Ferri ha abogado por "un amplio debate constructivo" y ha reiterado que "esta crisis ha demostrado que el autogobierno funciona, más que en otras comunidades e incluso que en el Gobierno". Ha exigido que el pacto de reconstrucción de España sea "más que una foto" y no suponga medidas "austericidas", además de augurar que la pandemia "acabará con el modelo de turismo masivo insostenible".

Y por Unides Podem, Naiara Davó ha incidido en que "no todos han estado a la altura" ante "el fin de un mundo" y una crisis que "demuestra el fracaso de los mercados, las privatizaciones y la arquitectura de gobernanza global que no atiende la solidaridad". Frente a ello, ha pedido reforzar el autogobierno en una España más federal que modernice el Estado del Bienestar, "un nuevo renacimiento para el pueblo valenciano".

Mascarillas, guantes y cambios de escaño

La celebración presencial de la Diputación Permanente, de manera presencial ha obligado a aplicar las recomendaciones de seguridad, guardando la distancia establecida, por ello la vicepresidenta Mónica Oltra no ha ocupado su asiento junto al President sino que se ha desplazado dos asientos, tampoco el vicepresidente segundo Dalmau ni la consellera de Sanitat Ana Barceló han ocupado sus asientos habituales en la bancada azul del Consell.

Muchos han llevado guantes y mascarillas, y al finalizar cada intervención una empleada (a la que el President Morera le ha preguntado el nombre para agradecérselo) limpiaba la tribuna de les Corts. Y una cosa más algunos diputados y portavoces han vestido de negro o lucido corbata de ese color por el luto que guardan por el fallecimiento de mas de mil personas en nuestra Comunitat.