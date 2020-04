La plantilla celeste mantiene la ilusión de poder afrontar los play off

Después de pronunciarse la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sobre el desenlace final de la presente temporada 2019-20 ante la situación ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), informando que la liga regular se daba por finalizada y que se afrontará un play off de ascenso (a partido único) entre los cuatro primeros clasificados de los distintos grupos de la Segunda División B y Tercera División de fútbol y fútbol sala y que no habrá descensos, desde la plantilla del Club Deportivo El Ejido que dirige David Cabello, los profesionales se han mostrado ilusionados ante esta situación a pesar de las complicaciones sanitarias que siguen existiendo aún.

El medio centro granadino Álex Moreno, destacaba que, “sería una buena decisión porque la RFEF quiere suspender la competición y que no se disputen las nueve jornadas que restan con respecto a nosotros el CD El Ejido y jugar los play off de forma directa. A nivel individual y siendo egoistas nos lo hemos ganado durante todo este año en estas 29 jornadas disputadas, y aunque pienso que es verdad que lo más justo es que se terminará de jugar la liga y que todos los equipos tuvieran esas posibilidades de poder pelear por esos puestos de ascenso, viendo la situación del país y ante la decisión que ha tomado la RFEF y si se confirma finalmente en estos días, lo cierto es que habrán barajado todas las opciones posibles aunque ya digo que lo más justo es poder terminar la competición pero es verdad que no parece lo más viable”.

En cuanto al otro escenario que se baraja de suspender la liga, el jugador celeste lo considera, “injusto, ya que no contar esta temporada después de haberse disputado 29 jornadas, para los equipos que están en cabeza entiendo que se merecen disputar esta liguilla y poder luchar por la opción del ascenso. Es una pena por esos equipos que de esta forma se le acaben las posibilidades de poder luchar por ese objetivo, pero a nivel grupal del CD El Ejido nosotros estaríamos contentos porque es algo que nos hemos ganado en el campo y nadie nos ha regalado nada. Quedaría ese paso para lograr ese ascenso que todos estamos buscando desde primera hora, y por tanto nos toca esperar a la confirmación para poder seguir jugando”.

Por su parte, otro jugador importante en el bloque ejidense como es el lateral zurdo Dani Sánchez manifestaba ante la situación actual que, “todos estamos ansiosos por volver a jugar tras el comunicado de la Federación Española, estamos entrenando cada uno en su casa pero con mucha ilusión para conseguir el objetivo que se nos propone. Ahora toca respetar lo que digan el Gobierno y las autoridades, estar en casa y con la familia, reflexionar porque ahora las cosas que tenemos se valoran mucho más. Tenemos mucha fuerza toda la plantilla, y se la mandamos a nuestra afición porque trabajamos todas las mañanas para seguir preparados”.