CC-PNC ve en el sindicato mayoritario de los CACT "el sentido común que le está faltando a la presidenta"

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote afirma, a través de su representante en el Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Samuel Martín, que, por esta vez, parece que el sindicato mayoritario en el Comité de Empresa de los CACT, cuya principal misión es velar por el futuro de los trabajadores que representa, ha entendido lo que la presidenta, su vicepresidente y su consejero delegado no quieren entender, y es que un ERTE pretende evitar las medidas más drásticas que anuncian y que cada día que pasa profundizan en su grave error, "además mintiendo sobre la prohibición de hacerlo en empresas públicas o el carácter funcionario de la plantilla".

Según ha señalado este martes en la Cadena SER la secretaria general de Intersindical Canaria (IC) en Lanzarote, Coralia Lobato “realizar un ERTE en los CACT sería lo propio como medida paliativa para evitar despidos”.

Al hilo de las declaraciones de Lobato, el portavoz de los nacionalistas en el Cabildo, Pedro San Ginés, ha subrayado que “efectivamente, como dice la representante sindical, un ERTE es una suspensión temporal de empleo para intentar evitar el despido colectivo y definitivo que supondría un ERE, considerando que un ERE sí que se puede aplicar sin discusión alguna, tanto a las empresas públicas como a la propia administración pública”. Sin embargo, afirma San Ginés, “no sería justo hacer un ERE ni tomar medidas drásticas en los CACT por no tomar ahora y por obsesión, las que no lo son”.

Además, el portavoz de CC-PNC apela a la protección que él mismo suscribió en los Estatutos de la EPEL-CACT para toda la plantilla de los Centros que trabajaba para el Cabildo cuando se creó la empresa pública, y que dice que “todos los trabajadores volverían a la plantilla del Cabildo si la empresa se disolviese”; artículo en cuyo espíritu subyace que dichos trabadores tenían unos derechos adquiridos en ese momento que no pueden perder, por lo que no sería justo aplicar un eventual ERE solo a ellos como si no fueran parte del Cabildo.

CC cree que cuanto antes se adopte la medida del ERTE, mas alejarán la necesidad de tomar ninguna otra medida. La formación nacionalista insiste en que un ERTE es solo una suspensión temporal de empleo que no supone despidos y que obliga a la empresa a la readmisión del trabajador al término del mismo sin necesidad de adquirir ese compromiso porque es obligatorio por Ley, aunque no esté de más apuntalarlo, en una negociación con el comité de empresa.

Desde CC PNC, apunta San Ginés, “seguiremos aportando ideas con serenidad para mejorar la atención a la emergencia social y la recuperación económica desde una nueva perspectiva y realidad que atienda a todos los ámbitos: turístico, sector primario, cultural, social, educativo, deportivo, etc”.

Por otra parte, añade el consejero, que la propuesta de que los CACT hagan servicios de catering ni siquiera es del actual gobierno, sino que fue una iniciativa hecha por Coalición Canaria hace ya más de un mes, con carácter transitorio, para dar respuesta durante el confinamiento a las urgencias del catering con el ahorro que ello habría supuesto (como se puede comprobar en el apartado de ‘medidas sociales’ dentro la primera remesa de propuestas elaborada por CC-PNC y que se adjunta).

“Pero a estas alturas y en la actual situación, ni es una solución a esa urgencia ni con el coste del género va a generar los ingresos para pagar apenas alguna nómina y, además, supondría una competencia cuestionable a las empresas de catering de la isla”, explica San Ginés.