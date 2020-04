Theme Park Simulator, disfruta de tus atracciones favoritas desde casa

Después de un exitoso paso por los teléfonos móviles, Theme Park Simulator ha llegado a Nintendo Switch en versión digital. Los amantes de los parques de atracciones, ahora confinados en casa, pueden disfrutar de las montañas rusas o las norias gigantescas desde el sillón.

En Theme Park Simulator contamos con hasta once atracciones para controlar y disfrutar: desde los clásicos coches de choque hasta dos montañas rusas, un barco vikingo, el saltamontes y diversas máquinas que pondrán boca abajo a los usuarios y sus estómagos. Pero hay que aclarar que no estamos ante un juego de gestión de recursos en el que debamos construir un parque temático: aquí simplemente elegimos una atracción de las once disponibles y la ponemos a funcionar.

El usuario puede elegir sus patrones de movimiento o salto, iluminación o velocidad, de forma que la reacción de los visitantes cambia en función de la adrenalina que generan. Y todo ello desde la pantalla táctil de Nintendo Switch, de forma bastante intuitiva. Además podemos colocar las cámaras en diferentes posiciones o en la de los propios visitantes para sentir el efecto de nuestras creaciones.

Audiovisualmente tenemos que tener en cuenta que se trata de un juego que llega desde el universo móvil, por lo que no podemos esperar altos niveles de detalle. Gráficamente las atracciones son bastante justas y el diseño de los visitantes del parque es muy limitado, pero sí está bien conseguida la diferencia entre el día y la noche para aprovechar la iluminación. Además varios de los efectos de sonido de las atracciones se reciclan entre ellas, pero el sonido ambiente del jaleo y la reacción en las atracciones (real) sí está bien conseguido. Se echa en falta, además de poder construir nuestro propio parque, algún reto concreto como conseguir atraer a más gente o ganarnos su aprobación. Por este motivo la vida útil del título no es demasiado larga.

Más actualidad

Resident Evil 2 Remake, uno de los lanzamientos más importantes de 2019 / Capcom/ Koch Media

La Asociación Española de Videojuegos ha presentado su Anuario de la Industria del Videojuego en España de 2019, con una facturación que rozó los 1.500 millones de euros consolidando al país dentro de los diez más potentes en este sentido. Esta entidad destaca sin embargo que el consumo cayó un 3,3% respecto a 2018. Las ventas siguen lideradas por los juegos físicos, pero las descargas digitales han crecido de forma importante hasta suponer más de 725 millones de euros.

El juego independiente español GRIS ha alcanzado el millón de copias vendidas en todo el mundo, y el estudio catalán Nomada Studio ha querido celebrarlo agradeciendo el apoyo de sus seguidores y de su editora, Devolver Digital. GRIS está disponible para PS4, Switch, PC y móviles y nos ofrece un juego de plataformas y puzles con un alto componente artístico a través de las acuarelas en el que realizamos un viaje introspectivo por la mente en forma de novela animada.

Codemasters ha anunciado que F1 2020 se lanzará en todo el mundo el 10 de julio de 2020 para PS4, Xbox One, PC (Steam) y Stadia. Entre sus novedades destaca el modo ‘Mi equipo’ en el que el jugador puede crear una escudería para competir y el regreso del modo apantalla partida para dos jugadores. Por su puesto, contará con todas las licencias oficiales del campeonato de F1 y F2.

Konami ha pospuesto su expansión gratuita para eFootball PES2020 con la Eurocopa de naciones, que iba a legar el 30 de abril. La competición no va a disputarse debido a la pandemia de coronavirus y su versión digital también tendrá que esperar ya que Japón también se encuentra en estado de alarma, y es una pena porque era uno de los grandes atractivos de PES para esta temporada.