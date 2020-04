Eduardo García: "Este esfuerzo que realizan los jugadores y técnico evita tomar otro tipo de medidas"

Los jugadores y entrenador del primer equipo del Unicaja han aceptado la bajada de sus emolumentos en una situación de crisis en un 10% si se reanuda la competición y un 17,5% si finalmente se suspende tanto la ACB como la Eurocup.

El presidente del Unicaja, Eduardo García, agradeció en una carta el gesto a la plantilla y al técnico Luis Casimiro:

"Desde el Club hemos intentado mantener la normalidad en cuanto a las medidas a adoptar desde la declaración el estado de alarma, pero la paralización de la actividad económica en general y la nuestra en particular, en el sector deportivo, nos hace que tengamos que valorar las repercusiones que, de una forma inmediata y a futuro, nos puede deparar la realidad que estamos viviendo. Es por ello que necesitamos de todos un esfuerzo colectivo para paliar la realidad actual y así evitar un detrimento en el futuro.

Los jugadores y entrenador de la primera plantilla del Club, reunidos con la dirección, han acordado rebajar voluntariamente su retribución para este año en función de las circunstancias que puedan afectar al cierre de la presente temporada 19/20. Esta decisión adoptada supone una contribución muy importante para conseguir paliar en parte la disminución de ingresos que supone la suspensión de la competiciones y de gran parte de las actividades comerciales. Este esfuerzo que realizan los jugadores y técnico de la primera plantilla del Club evita tomar otro tipo de medidas más traumáticas que alcanzaría al resto de trabajadores con menor poder adquisitivo.

El Club Baloncesto Málaga se siente orgulloso de los miembros de su plantilla compuesta por personas con enorme valor moral, con conciencia de la situación que se vive en la sociedad y con unos valores y amor al Club inquebrantables. Todo el esfuerzo que hagamos en estos momentos nos servirá para afrontar el futuro con esperanza y seguridad.

Los trabajadores y las empresas, de nuestro país y en general la economía de todos los países afectados, se están viendo envueltos en un situación sin precedentes y ante ello todos tenemos que dar un paso al frente para paliar el descalabro económico que el coronavirus está produciendo. Deseo que esta situación vaya remitiendo y en breve plazo de tiempo podamos alcanzar la normalización de nuestras vidas.

Cuidaros todos y un fuerte abrazo".

Luis Casimiro, por su parte, expresó que “personalmente cuando el primer mes nos pagaron todo íntegramente sin haber trabajado la segunda parte de marzo me pareció un gran gesto del Club, pero conforme iba pasando el tiempo, entendía que era normal hacer un reajuste. El día que me llamó Eduardo para comentármelo le dije que me parecía que era lógico y normal y que, en la medida que podamos, debíamos ayudar al Club en esta situación de necesidad. No me pareció mal, sino todo lo contrario, era justo. Las condiciones de ajustarnos el cinturón eran buenas y lo asumí con la lógica aplastante que conlleva este tiempo. Es lo natural, lo que corresponde y lo que es justo”.

El ala-pívot y capitán, Carlos Suárez, por su parte, en nombre de todos los jugadores, valoró la situación: "Lo primero que me gustaría decir es que nosotros somos unos privilegiados, dado como está la situación del país. También hay que agradecer al Club que respetó los contratos en el primer mes, que no era fácil con el cese de la actividad. Pensábamos que esto podía volver a la realidad antes de lo que está ocurriendo, pero al aumentar el tiempo del Estado de Alarma, éramos conscientes de que todos teníamos que hacer un esfuerzo. La verdad es que el acuerdo fue rápido y también era primordial que al resto de trabajadores del Club se le respetase su trabajo, su salario y no perdiesen ese dinero".