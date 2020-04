División de opiniones en la pantilla del Villarreal CF respecto al regreso de la Liga

Los jugadors del Villarreal CF, Gerard Moreno y Pau Torres, han manifestado en sendas entrevistas su opinión al respecto del regreso a la competición planteado por la Liga, y la división de opiniones parece clara y patente.

Gerard Moreno, señaló que ahora mismo no se le pasa por la cabeza volver a jugar ante la situación que atraviesa el país con la pandemia del Covid-19, a la vista de los contagios y fallecidos que hay. "No veo lo de volver a jugar en la situación en la que estamos. Ves los contagios y las muertes diarias, y ahora mismo no se me pasa por la cabeza. Veo que pensar en jugar es algo inapropiado.", señaló el delantero internacional español en declaraciones a EFE.



"Intentas imaginar cómo puede ser el regreso, pero nadie sabe qué pasará en un mes, son cosas que te pasan por la cabeza, pero ahora mismo no sé como se puede dar. Veremos cómo están las cosas en junio o julio", añadió.

Preguntado por el plan de prevención el atacante catalán indicó que "es verdad que se nos asegura que estaríamos controlados, que habría seguridad y demás. Pero también pienso que ese control y esa seguridad debe ser primero para la gente que está en primera línea y está peleando para que esto acabe ya".



Por su parte el defensa central Pau Torres se ha mostrado “confiado en el regreso del fútbol”, al asegurar que con el protocolo de la liga van a estar “mucho más seguros”, según afirmó en declaraciones al programa Golsports de Gol Televisión.



El internacional español ha explicado que dentro de las posibilidades de que la Liga regrese, puede ser mejor “con el protocolo de la liga”, ya que considera que van a estar “más seguros, tanto en el campo en la competición, como en los entrenamientos”.