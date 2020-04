El pleno de Alcoy aprueba por unanimidad nuevas medidas fiscales para paliar la crisis por el coronavirus

El pleno del Ayuntamiento de Alcoy, celebrado por primera vez en su historia de manera telemática, aprueba por unanimidad las nuevas medidas fiscales para paliar la crisis generada por el coronavirus. Nuevas ayudas enfocadas a diversos sectores económicos o a las familias vulnerables y recogidas en el plan Reactiva Alcoi.

Los 25 ediles de la Corporación Municipal han dado luz verde a las modificaciones de créditos y de ordenanzas para permitir, entre otros, aplicar la eliminación de la tasa de terrazas y mercadillos desde que se decretó el estado de alarma hasta el 31 de diciembre.

También, se han modificado los requisitos para que familias que por la situación sobrevenida por el estado de alarma pueda acreditar que tienen ingresos no superiores a 12.000 euros puedan recibir ayudas directas para el pago de suministros básicos o tener una reducción de hasta un 70% en la tasa de la basura.

La convocatoria abrirá un plazo para la solicitud de este beneficio que, previsiblemente, ira desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, y los beneficiarios de años anteriores, en aras de facilitar una vez mas la renovación de esta solicitud, recibirán una carta con toda la documentación necesaria para la renovación de la ayuda.

Estas nuevas medidas se suman a las ya adoptadas el pasado 24 de marzo donde ya se puso de manifiesto que no se cobraría ninguna tasa o precio público por los servicios no prestados como consecuencia de la declaración del estado de alarma y durante el periodo comprendido en el mismo, es el caso de las escuelas municipales, conservatorio, instalaciones deportivas, etc. En este sentido y tal cual se indicaba en referido decreto aquellos que hayan realizado el pago podrán solicitar la devolución proporcional del mismo.

En el caso de las tasas de vados y basura, se podrá solicitar por parte de aquellas actividades económicas que han tenido la obligación de permanecer cerradas como consecuencia de la declaración del estado de alarma y por el periodo comprendido en este, la devolución en el caso de haber efectuado el pago, o el prorrateo de la tasa, en el caso de no haber efectuado el pago

Las solicitudes para estos casos se podrán realizar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcoy de la siguiente forma:

A.- Hasta el 15/06/2020, para presentar la solicitud de prorrateo si el recibo no está pagado. Tramite Reclamaciones , solicitudes y consultas tributarias genéricas (AMA 03.04.03.01.12)

B.- Hasta el 24/08/2020, para presentar la solicitud de DEVOLUCIÓN si el recibo está pagado Tramite: Devolución ingresos indebidos (AMA 04.03.01.01.15)

Nuevos plazos

Por otra parte, se ha ampliado el periodo para poder pagar los tributos. Así, y según informan desde el Ayuntamiento, el pago voluntario del impuesto de vehículos, vado y basura se podrá abonar hasta el 24 de julio. Y el Impuesto de Bienes Inmuebles se podrá pagar del 17 de agosto al 6 de noviembre.





En el pleno extraordinario, los portavoces de la oposición han mostrado su apoyo al gobierno y a las nuevas medidas para ayudar a los alcoyanos a salir de esta crisis y se ha guardado un minuto de silencio por los fallecidos en la pandemia.