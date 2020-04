La lliçó dels més menuts

Les alcoianes i els alcoians han demostrat des del començament de la pandèmia per la Covid-19 una gran responsabilitat complint amb les mesures de confinament i seguretat necessàries per a frenar la propagació del coronavirus, i per a tots ells va el meu agraïment, perquè tots junts aconseguirem acabar amb aquesta duríssima etapa que ens ha tocat viure.

Mai no haguérem pogut imaginar una situació com aquesta i puc dir que a la nostra ciutat el grau d’acompliment i implicació està sent molt elevat, una qüestió imprescindible per aconseguir fer front a la crisi. Per això, per la lluita unida i responsable, el meu aplaudiment.

I tinc un aplaudiment especial per als xiquets i xiquetes, que al llarg d’aquestes setmanes ens han donat als majors una lliçó de vida per la seua paciència, per la seua resistència i per la seua actitud durant el confinament. Van ser els primers a sofrir les conseqüències de la crisi en tancar les escoles, i pràcticament d’un dia per l’altre van deixar arrere els jocs i les rialles amb amics i companys de classe, la vida que coneixien i gaudien fins eixe moment, i es van quedar a casa. Han passat, en el millor dels casos, a parlar amb amics i amb els avis per videotrucada, fins que puguen tornar a gaudir d’eixe contacte directe que ara tant s’enyora.

I a casa han fet els deures que els professors els han anat marcant, han jugat, han ajudat en les tasques domèstiques, i ho han fet tot amb una actitud excel·lent, convertint-se en autèntics herois i heroïnes d’aquesta batalla.

A més, han vestit de color els nostres carrers, ja que des de finestres i balcons ens acompanya eixe arc de Sant Martí que xiquetes i xiquets han dibuixat i pintat amb el cor i que és el símbol de l'esperança, de què #totaniràbé, de què aquest malson acabarà i podrem reprendre la nostra vida, interrompuda en una estranyíssima primavera.

Cada vesprada, a les vuit en punt estan als balcons i finestres per aplaudir als sanitaris, als policies, als bombers i a tots els que treballen per garantir un benestar a la població en uns moments molt durs i complicats. A tots els xiquets i xiquetes d’Alcoi que han entés que quedar-se a casa és necessari per a lluitar contra l’enemic en forma de virus, els dedique els meus aplaudiments, perquè n’estic ben orgullós dels alcoians i alcoianes més joves de la nostra ciutat.

