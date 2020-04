¿Podrán los cedidos del Athletic jugar la final de Copa?

Los cedidos del Athletic Club de esta temporada, Peru Nolaskoain (Deportivo), Cristian Ganea (Viitorul Constanta), Andoni López (Elche) e Iñigo Vicente (Mirandés), están contentos con sus respectivas cesiones porque les están ayudando a "crecer" en su carrera profesional, pero también dispuestos a volver a un club bilbaíno al que desde fuera se "valora" aún más.

"La cesión nos da la oportunidad de crecer mucho personal y deportivamente. Buscamos muchos minutos y ganar experiencia para los próximos años poder quedarnos en casa y disfrutar del Athletic", coincidieron los cuatro en un encuentro virtual #DesdeCasa promovido por el Athletic y en el que trataron asuntos que trasladaron periodistas y aficionados.

En ese sentido, Nolaskoain (Zumaia/Gipuzkoa; 25-10-1998) cree que una experiencia así "hace ser consciente de las cosas y valorar lo que tienes en casa"; y Andoni López (Barakaldo/Bizkaia; 05-04-1996), que ya estuvo la temporada pasada también cedido, aunque en el Almería, considera que "como el Athletic no hay ningún club". "Cuando sales ves la familia que es y la unión que tiene", subrayó.

Iñigo Vicente (Derio/Bizkaia; 06-01-1998) está encantado de estar a las órdenes del exinternacional Andoni Iraola, "alguien al que has visto desde pequeño como triunfaba en el Athletic, siendo capitán durante muchos años". Y cree que ha "hecho méritos para volver" porque ha "hecho goles" y ha "dado asistencias" como para ello.

Ganea (Bistrita/Rumanía; 24-05-1992) reconoció que, en su vuelta al Viitorul, "al principio le costó porque llevaba seis o siete meses sin jugar", pero que ahora está "disfrutando mucho e incluso marcando goles". No obstante, tiene ganas de "volver para demostrar" que puede "hacer las cosas bien y tener sitio" porque considera que tiene "una edad ya bastante buena para triunfar".

Los cuatro, como jugadores del Athletic que son, están muy ilusionados con la Copa del Rey que tiene que disputar el conjunto rojiblanco ante la Real Sociedad, aplazada y sin fecha por la pandemia de coronavirus.

"Incluso estando en otro equipo me gustaría estar en el estadio. No sé cuando se va a jugar, está todo un poco en el aire, pero sí que me gustaría estar en el estadio", dijo Ganea, ilusionado incluso con que pueda disputarla "alguno de los cuatro que estamos aquí".

Andoni López cree que "la final de Copa tiene que ver con la plantilla de este año del primer equipo". Aunque admite que "es un sueño terrible el poder disputar una final de Copa con el Athletic y poder ganarla", también cree al estar "en el Elche" y habiéndose enfrentado en dieciseisavos de final "en un partido a vida o muerte, por respeto", se "debería mantener al margen".

"Para un chaval como yo, que lleva en Lezama toda la vida, jugar una final con el Athletic es lo más grande que hay. Y ganarla y celebrar el título con la afición, que es la que más se lo merece, sería un orgullo", confiesa, en la misma línea, Iñigo Vicente.

Nolaskoain desea que la final "se juegue cuando estemos nosotros, sea con público y la podamos gana, aunque el mérito ha sido de los compañeros que están ahora. "Ojalá se pueda disputar ganarla, para ser partícipe de un título con el Athletic, disfrutarlo con la afición y sacar esa ansiada Gabarra", resumió el centrocampista ahora del Deportivo un sentimiento.

Durante la videollamada, los cuatro recordaron los buenos momentos de sus respectivos debutes con el Athletic y desvelaron los jugadores históricos con los que les hubiese gustado jugar.

Nolaskoain eligió dos guipuzcoanos como él, "el mister de Iñigo Vicente, Andoni Iraola, y luego el 'Txopo' (José Ángel) Iribar"; y Ganea cumplió su "sueño" de hacerlo "con (Aritz) Aduriz y también le hubiese "gustado con Andoni Iraola".

Andoni López eligió dos jugadores también de la comarca, Margen Izquierda y Ziona Minera: "con Julen Guerrero, que es además uno de mis referentes y también me hubiera encantado compartir vestuario es Asier del Horno"; Iñigo Vicente eligió otro exinternacional, "Joseba Etxeberria", al que ha "tenido como entrenador en las categorías inferiores del Athletic" y quien le "ha enseñado mucho".