El sector portuario reclama que la conexión ferroviaria de La Cabezuela sea una prioridad

El sector portuario gaditano reclama que la conexión ferroviaria a La Cabezuela sea una inversión prioritaria. Una llamada que se produce al comprobar que el proyecto gaditano está parado desde hace seis meses mientras uno similar en el Puerto de Sevilla coge velocidad.

Y es que el acceso ferroviario al muelle puertorrealeño está una situación muy ventajosa para echar a andar desde el compromiso de dotarlo de inversión por parte de Puertos del Estado, pero no se le ha dado aún el impulso necesario. Hay que remontarse al año 2009 para encontrar un estadío ciertamente similar al actual, cuando se llegaron a adjudicar las obras para levantar la conexión del muelle con la línea ferroviaria a la altura de Las Aletas.

Fue entonces cuando una de las empresas que conformaban la UTE (Unión Temporal de Empresas) que iba a ponerlo en marcha quebró, tirando por tierra las posibilidades de comenzar los trabajos y abriendo un farragoso litigio judicial por los derechos adquiridos que ha durado más de diez años.

Hasta que este pasado octubre, el ya expresidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, adelantó en Radio Cádiz el desbloqueo de la compleja batalla legal gracias a un acuerdo que abría, de nuevo, la tramitación de la obra. De la Encina anunciaba además la "inminente licitación de la actuación", y la aportación de 27 millones de euros para poder desarrollar una infraestructura llamada a convertirse en dinamizador económico y de empleo de la Bahía de Cádiz.

El proyecto, por tanto, está 'botando', a falta del remate en forma de ejecución del trámite administrativo por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, anteriormente conocido como de Fomento. Pero ahí se ha quedado, en la oportunidad más cercana a convertir en realidad la conexión en la localidad puertorrealeña que aún no se ha consumado.

Este escenario contrasta con los avances que se vienen produciendo en un puerto de menor tamaño y calado pero mismo volumen de mercancías, que ha logrado dar un paso más en un proyecto similar.

La Autoridad Portuaria de Sevilla, Adif y Puertos del Estado han acordado el compromiso de nuevas inversiones por valor de hasta 13,5 millones de euros para el nuevo acceso ferroviario al puerto sevillano. Las tres entidades han suscrito una adenda al convenio firmado en 2017 para elevar el máximo de las aportaciones financieras de la Autoridad Portuaria de Sevilla hasta casi 14 milllones de euros.

Un incremento de la financiación que está motivado por las modificaciones previstas en el trazado proyectado para evitar la interrupción del tráfico ferroviario al puerto. Además, Adif, por su parte, mantiene otra partida inversora complementaria que integra 11,5 millones de euros con cargo al programa FEDER.

Avances, mientras la Bahía de Cádiz sigue esperando que arranque un proyecto que es fundamental para dotar de más competitividad a los muelles gaditanos y que debe ser "una prioridad" según el sector portuario.

El presidente de Apemar y consejero delegado de la empresa Bernardino Abad, Bernardino Copano, ha resaltado lo imprescindible de que, "tras más de 20 años sin tener la conexión", esta arranque de una vez por todas.

"Seguimos sin tenerla, ahora en estos momentos todavía más dificiles con el covid-19 necesitamos que estas infraesfutrturas sean prioritarias. El Puerto de Cadiz sigue reclamando inversiones al ministerio tanto del tren de La Cabezuela como el dragado de la canal y, entiendo y estoy seguro que el equipo de la Autoridad Portuaria estará presionando, porque son infraestructuras muy, muy necesarias para nuestro puerto, y llevamos ya más de 20 años".

Ante un escenario de mayor austeridad económica, como es el que se abre, Copano ha remarcado la necesidad de la de La Cabezuela sea "una de las inversiones que se potencien para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo".

No obstante, Copano ha felicitado al puerto sevillano por ese nuevo paso, de la misma manera que lo ha hecho el CEO de la empresa especializada en transporte terrestre, marítimo, logística y tramitación aduanera Europea Group, Jesús Otero quien, no obstante, ha incidido en la importancia de que la inversión en la dársena gaditana "no se quede atrás".

Aunque se reconoce sabedor de la dificultad de la situación provocada por la pandemia y la parálisis de los procedimientos administrativos que ello ha acarreado, Otero dice confiar en que el proceso se culminará, al tiempo que ha subrayado la necesidad de que no se olvide. Además, espera que los avances en la capital andaluza sirvan para poner de nuevo el ojo en el expediente gaditano a pesar de que sean, en su opinión, casuísticas diferentes.

"Las situaciones son diferentes. Mientras que en Sevilla ha sido una modificación del convenio, en nuestro caso la inversión estaba totalmente dotada a través del fondo de accesibilidad. No creo que sea comparable, pero esto nos pone nuestro expediente encima de la mesa para que no tengamos otra situación sobrevenida como otras que se han producido en el proyecto".

El Muelle de La Cabezuela espera su momento para convertirse en el dinamizador de la economía y el empleo de la Bahía de Cádiz que está llamado a ser gracias a su conexión ferroviaria. Grandes empresas remarcan la conveniencia de que no se olvide la situación en la que desde hace seis meses está el proyecto: preparado para zarpar pero sin la atención suficiente por parte de quien tiene que dar la salida. Mientras, ven cómo en la vecina Sevilla coge cada vez más cuerpo un proyecto similar.