El Concello da Coruña anuncia inversión en obra pública para paliar la crisis

El Concello de A Coruña ha presentado su plan de contratacion anual que, según datos del gobierno local, asciente a algo más de 534 millones de euros. Un plan que según la regidora coruñesa, Inés Rey, servirá, entre otras cosas, para la gestión económica del desconfinamiento.

Una parte de ese montante, 235 millones de euros, podría ser licitado ya este mismo año con actuaciones plurianuales. Para el gobeirno local, este plan, de obligada presentación, serviría para minimizar el impacto de la crisis y ayudar tambien a las empresas, según Inés Rey, alcaldesa.

"É un plan esencial nestes momentos porque dará a coñecer a todos os axentese conómicos as necesidades do concello as institucionais e de servizo que se pretenden cubrir con estes contratos para que con tempo suficiente se poida preparar a súa tramitación administrativa, lonxe da complexidade doutras épocas"

El Plan Anual de Contratación recoge una relación de contratos, con sus datos básicos: objeto, precio, duración, fecha estimada de licitación, para que las empresas puedan conocer anticipadamente los planes de contratación, estar atentos a la convocatoria e irse planificando para hacer las ofertas.

Medidas para hacer frente a la crisis COVID-19

El Ayuntamiento de A Coruña promoverá un plan de inversión pública, que consistirá en la licitación y adjudicación de obras públicas dentro de las medidas económicas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Desde la oposición califican de insuficientes los seis millones que se movilizarán del presupuesto de este año con la reasignación de partidas al tiempo que los partidos detacan el consenso existente en la corporación.

Insuficiente movilización de recursos según el PP, que propone aumentar la partida en al menos otros 750.000 euros. Los populares creen que el concello coruñés tiene mucho más margen económico.

Roberto Rodíguez, portavoz, pide también agilidad: "Debemos y podemos ser más ambiciosos y más agiles sobre todo en esta fase, para intentar, en la medida de lo posible, que el impacto de esta crisis sea el mínimo y luego poder actuar sobre las situaciones que ese impacto ha generado."

La portavoz de Marea Atlántica, María García, reclama al gobierno local un esfuerzo para reducir el gasto superfluo al máximo y muestra su preocupación porque se fie todo a la obra pública: "Nos precoupa que se fíe todo a obra pública, cando en realidade sabemos que hai un montón de sectores afectados, o sector da hostelería, o comercio, o sector da cultura, e outros tantos, que requiren de medidas específicas e medidas ambiciosas

El BNG, como las otras formaciones, solicita una dotación económica suficiente aludiendo también a la situación saneada del Consistorio.

Francisco Jorquera insiste en medidas sociales y económicas: "Incluso cremos que habería que explorar vías para incrementar o nivel de debedamento do consistorio, dado que o que ten é absolutamente asumible, para así poder facer un maior esforzo a hora de reforzar os políticas sociais e de rreactivación económica"

En Ciudadanos piden atención urgente al colectivo de autónomos, duramente golpeado y para el que el concello por ahora no ha tramitado ayudas específicas.

Mónica Martínez portavoz, aporta cifras: "Solo en el mes de marzo se han perdido en la ciudad de La Coruña casi 5.000 empleos de los cuales 129 eran autónomos que se han dado de baja, a estas alturas hay 15.142 autónomos, la cifra ha bajado con respecto a febrero en la que había 15.271."