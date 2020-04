El Novelda insta a la RFEF a que "no se demore ni un día más en tomar una decisión"

El presidente del Novelda C. F., Manuel García Ortega, ha remitido una carta al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la que le transmite una serie de consideraciones sobre la situación que está viviendo el fútbol amateur apuntándole alguna posible solución para concluir la temporada.

En esa misiva, Manolo García dice observar un denominador común en las propuestas sobre cómo y qué hacer para la finalización de la presente campaña y asegura que “todas muestran una carencia que no es otra que olvidar el concepto de solidaridad para con los otros”.

Instalaciones públicas El presidente del Novelda C. F. recuerda que la mayoría de los clubes de Tercera División, entrenan y juegan en instalaciones municipales

El presidente del Novelda C. F. dice ser consciente de que “resulta absolutamente imposible predecir el devenir del futuro a corto plazo, por tanto, intentar buscar cuál de las soluciones que propone cada cual es la mejor, no puede resultar posible dado que los condicionantes y factores que inciden en todas y cada una de las competiciones que nos compete, son a todas luces una entelequia por lo que no podrá encontrarse a corto plazo, solución satisfactoria a todo lo que queda por resolver”.

Manolo García observa, “como mínimo, tres tipos de problemas que requerirán otras tantas soluciones” deslindando la Primera y Segunda División del “mal llamado fútbol semiprofesional que incluye Segunda B, Tercera, femenino, parte del fútbol sala y algunos juveniles”. Sobre estos últimos, el mandatario del club noveldense apunta a la “indefinición respecto de lo que han de hacer” como el verdadero problema de estas últimas categorías por lo que “parece claro que, para este colectivo, la solución necesaria y conveniente es dar por suspendidas, que no anuladas, las competiciones”.

García Ortega alude al artículo 188 del reglamento general de la RFEF (“alteración de las competiciones y de los periodos de inscripción. En caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, la RFEF podrá suspender total y parcialmente las competiciones”) para recordar al presidente de la Española que “puede suspender las competiciones” y le pide “que no se demore ni un día más en tomar una decisión…aunque siempre deberá prevalecer el bien común”. El presidente del Novelda C. F. advierte de que “en caso contrario, inevitablemente llevaría a muchos clubes a interponer las reclamaciones que considerasen lesivas a sus derechos ante la Justicia Ordinaria, si es que la vía federativa no les resultase satisfactoria”.

Manolo García va más allá al recordar que “el 95 % de los clubes a los que compete esta situación, entrenan y juegan los partidos en instalaciones públicas municipales” y propone la creación por parte de la RFEF, de una comisión formada por técnicos, clubes y miembros de las territoriales, “a la que se le encomiende un plan para decidir cómo determinar los ascensos para la temporada 2020-2021”.

El presidente del Novelda C. F., además de otras consideraciones, apunta como solución “suspender definitivamente la Segunda B y la Tercera División, sin ascensos ni descensos, como permite el Reglamento General y sin modificar las Bases de la Competición”.