Juan Moya `Costillares´:"Espero que la ciudad que te vio nacer honre tu memoria con un monumento"

Quién me iba a decir aquella noche del 24 de septiembre del 2.016 cuando un grupo de excelentes aficionados taurinos y las cinco peñas Taurinas de Linares nos dimos cita para rendirle un gran homenaje a uno de los más ilustres linarenses que siete meses después nos dejaba el torero de más raza y casta que ha dado el toreo. Fue una noche mágica preciosa con SEBASTIAN PALOMO LINARES sonriente, se sentía tremendamente feliz ,tenia motivos primero `porque estaba con los suyos y una compañera a su lado Concha Azuara que le estaba haciendo vivir momentos felices. La vida es cruel no se puede partir en seco una felicidad que ambos estaban compartiendo. Sebastián Palomo Linares fue sometido el 21 de Abril de 2017 a una operación a corazón abierto en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, algún periodista ingenuo le dijo que si tenía miedo a esta intervención respondiendo el maestro, "por Dios con los miles de toros que he matado como voy a tener miedo a una operación". No fue así desgraciadamente.El domingo 23 de abril los médicos comprobaron que había sufrido un derrame cerebral en una zona muy delicada. El lunes 24 nos dejó cuando el reloj marcaba las 17,13 de la tarde. Sus hijos Sebastián ,Miguel y Andrés dieron la noticia. El mundo del toro jamás esperaba el fallecimiento de esta enorme figura del toreo que marco una historia donde su trayectoria profesional y humana es de todos conocida. Tenía las ideas muy claras de cómo hay que alcanzar la gloria en el mundo del toro.

SEBASTIAN PALOMO MARTINEZ “ PALOMO LINARES “ , nació el 27 de Abril de 1.947 en Linares, su padre Miguel Palomo Martínez, su madre Carmen Martínez del Moral. Su padre minero luchador nato para llevar un salario y tapar las bocas de ocho hijos. Tiempos muy duros que Palomo los fue viviendo. Su primer trabajo aprendiz de zapatero, pero por sus venas se fue metiendo ese gusanillo del toreo dando rienda suelta a sus inquietudes. Al Rata ya se le fue conociendo en los tentaderos de la comarca de Linares. El se fijo en los dos matadores de toros de Linares Víctor Quesada y Paco Moreno y quiso seguir sus huellas, pero no en Linares. Con 21 peseta y ligero de ropa se fue a Madrid, donde se había iniciado la llamada “OPORTUNIDAD “ en VISTALEGRE .Cientos de jóvenes acudieron a la cita pero sólo alcanzó la gloria un torero de LINARES. Sus apoderados los HNOS. Lozano pronto se dieron cuenta que tenían un diamante, supieron pulirlo y hacerlo figura del toreo ,la raza y la casta que fue demostrando en las plazas y fuera de ellas daban fé un joven luchador que sabía cual era su meta. Arrollador en su breve etapa de novillero. Alcanzo el doctorado el 19 de Mayo de 1.966 en Valladolid, toros de Galache ,Jaime Ostos padrino Juan García “ Mondeño “ de testigo , cuatro orejas. De ahí su nombre en las principales ferias de España. Su vida la llevo al cine en “ NUEVO EN ESTA PLAZA “ En 1.966 y en 1.968 junto con Marisol en “ SOLOS LOS DOS “. Pronto en su reciente compra de su finca “ EL PALOMAR “ empieza su otra ilusión, la pintura, hasta alcanzar 50 años donde sus obras han estado expuestas en las mejores galerías de arte, en ellas plasmaba todas sus inquietudes y su forma de ver el mundo de los toros y la naturaleza.Hay una tarde en la vida profesional de PALOMO LINARES que siempre la ha recordado, aquel 22 de MAYO de 1.972 en Las Ventas donde a “ FEILLO “ le corto las dos orejas y el rabo, no se había cortado un rabo desde 1.939 , hoy 48 años después jamás torero alguno lo ha conseguido, luego estamos hablando de un grande del toreo .En 1.969 forma pareja con Manuel Benítez “ EL CORDOBES “, no estaba de acuerdo con la política de las empresas hasta que llegaron a un pacto. Su carrera estuvo marcada por algunas retiradas. Consiguiendo éxitos muy importantes en plazas americanas. Se hizo ganadero junto a sus apoderados de toda la vida los Hnos.Lozano quienes siempre han afirmado que Palomo Linares era el hermano pequeño de la familia.

De su matrimonio no quiero hablar porque así lo deseaba el maestro pero si tengo que decir que han sido estos últimos cuatro años los mejores de su vida con una mujer excepcional como es CONCHA AZUARA ,han compartido tantos y bellos momentos en este tiempo que a PALOMO LINARES la vida volvió a sonreírle después de algunos momentos difíciles que supo olvidar.

Espero que tu ciudad que te vio nacer y que tu llevabas con orgullo el nombre de LINARES , sepan honrar tu memoria con un monumento por cuantos méritos te has hecho acreedor.