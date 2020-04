Álex Yepes: "La liga se debe acabar ya por respeto al fútbol sala"

Álex Yepes, jugador de ElPozo Murcia, ha sido otro de los participantes de 'El Café Sport de las 5' de la Dirección General de Deportes de la CARM. Fran Sánchez ha comenzado el directo de Instagram preguntándole al ciezano por sus orígenes: "Mi padre fundó un equipo para mis amigos y para mí cuando tenía seis años. Él era el presidente y mi madre tesorera. Mis amigos y la familia, desde ahí fuimos todos subiendo escalones hasta que me separé de ellos en juvenil. Desde los tres años realmente estoy metido en esto, nunca he probado el fútbol convencional. No me interesa, es totalmente distinto. Lo que el fútbol sala tiene que engancha tanto es que un niño va a tocar el balón siempre, pero en fúbol 11 lo va a tocar cada 15 minutos", ha destacado Álex.

Se podría decir que el futbolista de ElPozo llegó a profesional sin proponérselo como una meta, solo veía el fútbol como un entretenimiento: "No me di cuenta de que podría ser jugador profesional cuando era más joven. Siempre ha sido un hobby, mi sueño ha sido jugar en ElPozo y retirarme aquí, pero jamás me plantee ser futbolista profesional. Hay muchos factores que te llevan a ello: círculo, familia, lesiones, suerte, etc. Todos los astros se juntaron para que fuese jugador en ElPozo y profesional, estoy contento por seguir en esta carrera".

La carrera deportiva de un atleta siempre está llena de momentos especiales y el ciezano ha querido rescatar uno de ellos, ya que "de los recuerdos más bonitos que he tenido en ElPozo ha sido clasificarnos para Champions League en Jaén. Luego otro buen recuerdo, en una derrota ante Inter, perdimos en penaltis, tiramos 18 penaltis. Eso me viene al recuerdo, sinceramente de ese partido saqué cosas buenas aún perdiendo. En ese torneo fue donde todos dimos lo que pudimos, desde el primero hasta el último".

Si por algo se caracteriza Álex es por no tener 'pelos en la lengua' y decir siempre lo que piensa en cada declaración. Ha aprovechado el coloquio con Fran Sánchez para reivindicar su opinión de si debe continuar o no la liga: "Por el bien de todos, se tiene que acabar la competición. El que tiene un cargo debe tomar la decisión, al final quien recibe consejos de 15 personas, se puede hacer un lío porque ninguno va a pensar igual. Ahora no hay tiempo para más competición, estamos casi a mayo y no hemos salido ni a entrenar. Los contratos son hasta el 30 de junio, cómo vamos a alargar hasta julio. Se debe acabar la liga por respeto al fútbol sala".

El veterano futbolista renovó hace poco hasta 2023, aunque a su puerta llamaron otros clubes, Álex no tenía ojos para otro equipo:."Tenía ofertas de otros equipos, aunque no hablo con ellos directamente porque lo hace mi representante. Podría haberme marchado pero siempre he pensado en ElPozo. Si ellos me dicen que hemos llegado al final, me hubiese buscado la vida, pero no fue así". Ha continuado valorando los escenarios más destacados de esta campaña, por un lado la Champions League (que esta semana debería estar disputando el conjunto murciano) y la liga: "En liga no hemos sido los mejores, pero optamos a títulos y seguro que nadie nos quiere como rivales en un playoff. La luz en ElPozo este año es la Champions, estamos de sobresaliente. En la liga, sin embargo, estamos de suficiente", ha aclarado Álex.

Para él hay dos entrenadores que le han dado mucho, tanto en sus inicios, como ahora en su madurez deportiva, ha querido acordarse de ambos con varias características a diferenciar: "Le estoy muy agradecido por todo a Duda. Me dio la oportunidad de debutar y jugar cuando ElPozo tenía los mejores jugadores del mundo. Yo fui a mi primera Champions, que por cierto, nos la robaron y le agradeco tanto todos los minutos que me dio... A partir de ahí todo es un antes y un después. Duda y Giustozzi son distintos, con Duda he tenido confianza y me ha transmitido mucho. Pero es que Diego ha hecho lo mismo conmigo, quizás es más intenso y le gusta presionar. Son diferentes, pero a la vez muy buenos entrenadores"

En sus rutinas de ejercicio, el 'diablo' de Cieza no ha perdido cancha y está muy implicado porque "al principio del confinamiento me hice unas pautas diarias y las sigo para que sea más ameno. Desayuno y entreno. Por la tarde vuelvo a entrenar también, ahora que podemos sacar el lado bueno de todo, si te quedas tumbado en el sofá te pierdes muchas cosas.

Para grandes anécdotas y casi cerrando el directo, ha confesado algo muy curioso que solo conocen sus más allegados: "Tengo un 43 de pie, pero juego con un 45 y medio. Cuando subí a ElPozo no tenía acuerdo de patrocinio con nadie. Kike Boned me dio unas zapatillas suyas, una Adidas naranjas del número 45. Yo entonces dije: Me las quedo. Desde ahí uso dos números más".