Chivite defiende una "desescalada propia para Navarra", criticada por su socio Geroa Bai

"Estamos construyendo una estrategia de desescalada propia" en la Comunidad foral. Así lo anuncia la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite,que ha señalado que "Estamos en esa fase de planificación a nivel navarro que deber ser estructurada, debatida y calendarizada", ha dicho, para asegurar que en los próximos días se terminarán de concretar sus ejes básicos y que será abordada interdepartamentalmente ya que "es un proceso que requiere la participación de todos los sectores y niveles".

Chivite ha comparecido en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento, en la que se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las personas que han fallecido a causa del Covid-19. Según ha explicado, esta fase que prepara Navarra "no será fácil y hay que hacerlo bien, pero, a diferencia de la otra cara del proceso de hace más de un mes, en el que el objetivo era ir subiendo peldaños hacia el confinamiento y paralización, la meta será ahora ir bajándolos en el futuro hacia la recuperación de una normalidad relativa pero sin tropezar".

Ha recordado que a partir de este domingo ya podrán salir los menores de 14 años a la calle "en determinadas situaciones y condiciones", lo que ha calificado de "buena noticia" para muchas familias y que "esperemos que sea la antesala de otras que vayan llegando". "El siguiente paso tendrá que ser la salida, por supuesto ordenada, de aquellas personas cuya salud depende de los paseos, de moverse, de hacer ejercicio, como personas enfermas de corazón entre otras", ha adelantado.

La presidenta ha señalado que "estamos a las puertas de un escenario deseado por todos y todas pero que hay que preparar y operativizar correctamente si no queremos dar pasos atrás". "Nos acercamos a una fase de desescalamiento que como la de escalada deberá ser progresiva, consensuada, monitorizada y llevada a la práctica con mucha prudencia y rigor", ha dicho.

Según ha indicado, para abordar esta fase hay que tener en cuenta varias cuestiones fundamentales: como la disminución sostenida de la propagación de la enfermedad y nuevos casos; las capacidades suficientes del sistema sanitario y las capacidades de vigilancia, seguimiento, control e información.

Chivite ha explicado que "los expertos sanitarios añaden un cuarto criterio, que tiene que ver con la habilitación de diferentes medidas y medios de protección colectiva". "Navarra se encuentra en una disposición razonablemente buena para abordarla correctamente aunque insisto en que es un proceso complejo en el que la corresponsabilidad será fundamental de nuevo", ha insistido.

Respecto a la evolución de la epidemia, ha precisado que Navarra se encuentra superando la fase de meseta, "con un índice de crecimiento bajo para lo que hemos visto en semanas anteriores". Ha detallado que desde que el 21 de marzo se dio la primera alta epidemiológica, "son ya 1.552 personas las que han superado la enfermedad en Navarra, ayer mismo fueron más de 100 el último día".

Se trata, ha dicho, de "una cifra que se va acercando a la de nuevos contagios y que nos permitirá próximamente darle la vuelta a la famosa curva de contagios". "De hecho ya estamos por debajo del 1 concretamente en el 0,8 en cuanto al total de personas que contagia un caso", ha concretado. Las altas hospitalarias se sitúan a día de hoy en 1.270, "rebajando la cifra de personas hospitalizadas hasta 350, de las cuales 47 están en la UCI en estos momentos".

En este sentido, ha subrayado que en Navarra se ha apostado por una estrategia de diagnóstico del Covid basada en los PCR, "unas pruebas que han estado desde siempre, lo están ahora y lo estarán en el futuro en el centro de esta estrategia". "Actualmente, con una situación epidemiológica más estabilizada y más disposición de recursos, hemos apostado por reforzar e intensificar la realización de PRC triplicando la capacidad de nuestro laboratorio público del CHN y dando pasos para poder disponer de opciones complementatarias con la reciente capacitación por parte del Instituto de Salud Carlos III de Navarrabiomed/Nasertic y el CIMA", ha manifestado.

Hasta ahora, ha expuesto que Navarra tiene disposición de pasar de 400-500 pruebas diarias a 1.400, "con posibilidades de seguir ampliando la capacidad si hiciera falta, con otros tres laboratorios públicos y privados ya homologados y puestos a disposición de la Administración".

EN RESIDENCIAS

Por otro lado, María Chivite se ha referido a los casos en las residencias y ha indicado que "el martes de esta semana terminamos de realizar los test a la totalidad de las personas de los centros residenciales de más de 50 camas". "También se ha pautado que no habrá ningún alta, o vuelta al lugar de residencia habitual sin previo PCR negativo", ha dicho.

Según ha indicado, "ahora mismo el 55% de los centros de personas mayores no tienen casos positivos y el 77,6 por ciento de los centros de discapacidad tampoco". "Cada vez tenemos más personas de alta. En una semana de hecho se han triplicado las altas, ya son 81, y por supuesto, los fallecimientos son siempre un dolor enorme porque cada pérdida por esta enfermedad está siendo muy dura", ha expuesto.

Ha manifestado Chivite que continúan con la línea de seguir tomando medidas de protección para las personas que viven en las residencias y ha señalado que los Departamentos de Derechos Sociales y de Universidad, Innovación y Transformación Digital, junto con la Fundación Industrial Navarra, van a llevar a cabo un proyecto piloto en varias Residencias de Personas Mayores de Navarra.

Se trata, ha explicado, de una solución telemática compuesta por un brazalete, que incorpora un dispositivo, que permite la toma de temperatura corporal de la persona que lo lleve y que permite a través de una aplicación y panel de control tener a estas personas monitorizadas por parte del centro residencial.

"Esta experiencia, que es piloto, se pondrá en marcha en el mes de mayo en varias residencias y tienen como objetivo ayudar mediante un desarrollo tecnológico a realizar una detección precoz y un mejor seguimiento de los contagios mediante la medición de la temperatura corporal", ha comentado.

GEROA BAI: "NAVARRA NO ESTÁ PREPARADA PARA LA DESESCALADA"

En representación de Geroa Bai, María Solana ha considerado que "es verdad que hay desconcierto en muchos sectores y personas" ante el escenario actual y ha considerado que en las medidas "a veces se acierta y a veces no".

Ha destacado, además, que "dar ruedas de prensa no es necesariamente sinónimo de transparencia" y ha afirmado que si bien no sabe si "solos lo haríamos mejor, lo que sé es que en algunas ocasiones se ha hecho muy mal y de hecho se ha reconocido".

Ha manifestado la representante de Geroa Bai que no comparte que Navarra esté preparada para la desescalada y ha pedido al Ejecutivo que "no nos pillemos los dedos". "Creo que hoy Navarra está preparada para acometer el trabajo de un plan que nos lleve a la desescalada, porque dicho de la otra manera pudiera parecer que estamos en el punto en el que no nos encontramos", ha sostenido.

En su opinión, "si no tenemos un plan, un número de test previstos por día, si no tenemos una serie de cuestiones más atadas no podemos compartir que Navarra esté preparada para la desescalada". Y ha incidido en que "hay urgencias sociales, científicas y económicas que tenemos que resolver para poder decir que Navarra está preparada para la desescalada".

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha acusado al Gobierno foral de dar "bandazos" en la crisis generada por el Covid-19, una gestión que ha defendido el PSN, que considera que Navarra está "preparada" para la desescalada. Por su parte, Geroa Bai, socio del Ejecutivo foral, considera que "hay urgencias sociales, científicas y económicas que tenemos que resolver para poder decir que Navarra está preparada para la desescalada".

En concreto, en la comisión de Régimen Foral en la que ha comparecido la jefa del Ejecutivo foral, Esparza ha reprochado a Chivite que "no reconozca que hay cosas que no se han hecho bien". "No puede volver a ocurrir lo que ha ocurrido, es su obligación garantizar al conjunto de la sociedad que en las próximas semanas no nos vuelva a ocurrir lo que ha pasado en las anteriores", ha sostenido.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz también ha considerado que "sin un horizonte real se puede confundir como un brindis al sol" la situación de Navarra. Según ha dicho, la Comunidad foral está ahora "en la fase de planificar cómo podía ser la fase de desescalada" y ha considerado que tendría que seguir tres criterios: "garantías sanitarias y epidemiológicas; que el ámbito de decisión sea Navarra y que las decisiones sean compartidas".

Desde Podemos, Ainhoa Aznárez ha afirmado que "en esta desescalada que parece que está un poco lejana, la petición de salir conjuntamente, de unidad, ha estado presente en las palabras de todos los portavoces" y ha enumerado una serie de acuerdos que "tenemos que tomar entre todos" por ejemplo a favor a de la salud pública, el sistema sociosanitario o la vivienda.

Por último, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha pedido que no se de "ni un paso atrás" en todo lo que tiene que ver en el control de los contagios. Ha manifestado que "ha habido errores" en estas semanas por ejemplo en el tema de mascarillas o los test y se ha preguntado "por qué nuestra industria no estaba preparada para afrontar esto".