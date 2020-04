Ofensiva de Mossos perquè les denúncies del confinament acabin en sanció

Després de les advertències de l'advocacia de l'Estat i dels dubtes expressats per diversos juristes, el cap dels Mossos s'ha vist obligat a donar instruccions per assegurar que les denuncies que els agents estan posant per saltar-se el confinament no acabin en paper mullat, segons ha pogut saber SER Catalunya. En una comunicació interna a la que ha tingut accés aquesta redacció, el comissari en cap, Eduard Sallent, ordena als policies que incloguin tota la informació possible a les actes que aixequin. En una circula confusa, demana als agents que si els infractors els desobeeixen, que ho facin constar amb tot detall per assegurar-se que la denúncia acabi en sanció.

La circular està signada pel comissari en cap el dia 21 d'abril i dicta, fil per randa, als agents allò que han d'incloure en les actes perquè prosperin. Sallent demana textualment que posin per escrit "la màxima informació possible" amb la "finalitat de facilitar el procediment administratiu derivat de les denúncies". Demana especificar que "la persona [denunciada] no es troba en cap dels supòsits que habiliten desplaçar-se per la via pública o altres espais públics; els agents l'han comminat a donar compliment a les mesures limitadores de la llibertat, i la persona ha desatès les ordres donades pels agents".

El text, de dues pàgines, demana als uniformats que facin constar en les actes de denúncia tots els detalls: a quanta gent han identificat, quina actitud tenien, on eren, si anaven a la segona residencia, si anaven acompanyats de menors o la causa perquè estaven al carrer. Tot allò que serveixi per enriquir una denuncia per desobediència, a través de l'article 36.6 de la llei mordassa. Un tipus de denuncia sense base legal, segons l'Advocacia General de l'Estat o nombrosos juristes, que van avançar a SER Catalunya, els seus dubtes respecte el recorregut d'aquestes sancions.

"Tenim unes infraccions que no encaixen i una interpretació absolutament expansiva del que disposa la llei; el que ens porta a uns procediments administratius sancionadors que no s’agafen per enlloc”, reflexionava Josep Maria Aguirre, doctor i professor de dret administratiu de la Universitat de Girona. Hi està d'acord l'advocat Xavier Melero: "Jo crec que totes quedaran sense efecte perquè el que estan fent els policies és maximitzar la interpretació que es fa de l'Estat d'alarma".

Tot i el debat obert fa una setmana, el conseller d'Interior Miquel Buch, en declaracions a l'Aquí amb Josep Cuní, es manté ferm: "El que no podem fer és quedar-nos passius davant d'aquesta gent que irresponsablement decideix trencar les recomanacions i posar-nos en perill a tots, així que si hem de canalitzar aquest aixecament d'actes d'una manera o una altra, adequades a les lleis corresponents, ho farem".

Fonts policials consultades per SER Catalunya reconeixen que estan sancionant també aquelles persones que asseguren que tornaran a casa després de l'advertència del policia. Malgrat que la instrucció no ho demani, asseguren que en la majoria de casos fan constar a l'acta que aquella persona ha rectificat, per tal que la sanció corresponent sigui també la justa. Els policies consultats consideren que fer el contrari seria prevaricar. Alguns d'ells diuen no saber res de la circular interna i critiquen que a les actes, no hi ha espai suficient per donar tants detalls.